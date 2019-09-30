Смертельний наїзд: біля Голосіївського парку Smart збив дідуся (фото, відео)



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Фото: Інформатор

Літній чоловік вийшов на зупинці і став переходити дорогу прямо перед Smart

У понеділок, 30 вересня, на Голосіївському проспекті біля парку Smart збив чоловіка. Наїзд стався на прибудинковій дорозі, коли пішохід ступив на проїжджу частину прямо перед автомобілем.

Потерпілий помер в кареті швидкої допомоги. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія, він рухався по прибудинковій дорозі і збирався виїхати на Голосіївський проспект. В цей час літній чоловік вийшов на зупинці і став переходити дорогу прямо перед Smart, не залишивши шансів власнику транспортного засобу. Очевидці стверджують, що удар був не сильним, але чоловік впав і вдарився головою об асфальт. Навколо розкидало пакети з крупою, цукерками і кагором, які він ніс додому.

На місце прибула поліція і медики, які перемістили потерпілого в машину швидкої допомоги. Там його намагалися повернути до життя, але він помер. Загиблому було 82 роки.

Водій дає свідчення слідчо-оперативній групі, яка встановлює деталі трагічної ДТП.

Як повідомлялося, 29 вересня на вулиці Академіка Заболотного, 12 у Києві сталася смертельна ДТП: автомобіль Honda Accord збив жінку.