На Київщині поліція шукала викрадений мотоцикл, а знайшла ще й зброю та наркотики



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Викрадений мотоцикл знайшли у мешканця Васильківського району Фото: Нацполіція

Зловмисник перебував у розшуку за збут наркотичних засобів

При розшуку викраденого мотоцикла поліція під час невідкладного обшуку у жителя Васильківщині знайшла зброю, вибухівку, наркотичні засоби та приладдя для їх виготовлення.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Розшукуючи вкрадений мотоцикл, поліція встановила особу господаря, який придбав двоколісний, та місце його зберігання.

«Виявляється, чоловік займався виготовленням та збутом амфетаміну на території Васильківського району і перебував у розшуку за збут наркотичних засобів. За місцем проживання підозрюваного знайшли викрадений мотоцикл, амфетамін, канабіс, скляні колби та інше хімічне обладнання (реактиви та інгредієнти для виготовлення амфетаміну, ваги із залишками порошкоподібної речовини білого кольору). Крім цього у затриманого вилучили гранату Ф1, два пістолети, обріз мисливської рушниці та набої», - розповіли в поліції.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

До обрання міри запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.