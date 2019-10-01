На Майдані неадекватний чоловік вдарив ножем іноземця (фото, відео)



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У правоохоронців є сумніви щодо психічного здоров'я затриманого Фото: Нацполіція

Хлопець гуляв зі своїми друзями у центрі столиці, коли до нього підійшов невідомий та вдарив ножем у живіт

Столичні оперативники затримали чоловіка за ножове поранення іноземця на Майдані Незалежності.

До чергової частини територіального управління поліції від медиків надійшло повідомлення про те, що на Майдані Незалежності вони виявили хлопця з ножовим пораненням. Потерпілого негайно госпіталізували, а поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом нанесення 25-річному молодику тяжких тілесних ушкоджень. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці опитали потерпілого і він розповів, що навчається в одному зі столичних вишів. У той вечір він гуляв зі своїми друзями у центрі столиці, коли до нього підійшов невідомий та вдарив ножем у живіт.

«Поранення виявилося важким, потерпілий досі перебуває у лікарні. Упродовж трьох діб ми збирали всю інформацію, яка могла б нам допомогти встановити місцезнаходження підозрюваного. Також влаштовували засідки у можливих місцях його появи. У результаті ми затримали фігуранта», - повідомив начальник сектора розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шевченківського управління поліції Сергій Приходько.

Підозрюваним виявився чоловік 1988 року народження, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Слідчі поспілкувались із затриманим, але він не зміг чітко розповісти, чому скоїв злочин. Крім того, у правоохоронців є сумніви щодо його психічного здоров'я, а тому буде проведена судово-психіатрична експертиза.

«На даний час правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до восьми років ув’язнення»,- додав правоохоронець.