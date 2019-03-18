У вихідні на Київщині згоріли чотири автомобілі



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У Білій Церкві горів «Фольксваген» Фото: ДСНС

Причини загоряння та збитки від пожежі наразі встановлюються

Впродовж вихідних рятувальникам Київської області довелось у різних районах ліквідовувати загоряння автомобілів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС Київщини.

Так, у суботу, 16 березня, о 16:15 до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля по вулиці Ю. Гагаріна поблизу міського парку. «На місце виклику терміново направлено черговий караул 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Фастів. По прибуттю на місце виклику встановлено, що вогнем охоплено салон та моторний відсік автомобіля Dewoo Matiz. Пожежу було локалізовано о 16:25 та о 16:35 повністю ліквідовано. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля. На пожежі працювали 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу. Причина пожежі наразі встановлюється», - інформують у ДСНС.

Наступного дня о 07:50 до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля по вулиці Васильченка. Вогнем було охоплено моторний відсік автомобіля ВАЗ 2106. Пожежу було локалізовано о 08:05 та о 08:10 повністю ліквідовано. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік автомобіля.

Не оминула вогняна стихія і Білоцерківський район. «16 березня 02:38 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про загоряння автомобіля у м. Біла Церква на вул. Леваневського. До місця виклику було направлено рятувальників 4-ї та 1-ї Державної пожежно-рятувальних частин м. Біла Церква. По прибуттю встановлено що горить салон та двигун автомобіля «Фольксваген». Пожежу локалізовано о 02:48 та повністю ліквідовано о 03:18. На гасіння були задіяні 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється», - повідомили у ДСНС.

В Ірпінському регіоні 18 березня рятувальники також ліквідовували загорання автомобіля. «О 04:13 оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про загорання легкового автомобіля Daewoo Lanos у м. Ірпінь по вул. Гостомельське Шосе. На місце події негайно було направлено черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь. По прибуттю на місце виклику стало відомо, що вогнем охоплено моторний відсік транспортного засобу. Рятувальниками було попереджено розповсюдження полум’я на салон автомобіля. Загалом на місці пожежі працювало 6 чоловік особового складу. Пожежу локалізовано о 04:27 та повністю ліквідовано о 05:00. Вогнем пошкоджено моторний відсік транспортного засобу», - інформують рятувальники.

Загиблих на місці пригоди не виявлено, причина загорання та збитки від пожежі наразі встановлюються.