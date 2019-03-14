В Одесі сталася пожежа на колишній території оборонного науково-дослідного інституту



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Пожежа в Одесі

В руїнах НДІ «Шторм» замкнуло проводку

Пожежа сталася сьогодні на колишній території науково-дослідного інституту «Шторм», що на вулиці Івана і Юрія Лип, яку зараз розчищають для будівництва висоток.

Займання сталося на другому поверсі напівзруйнованої будівлі, що колись належала оборонному підприємству. За словами робітників, незважаючи на старість, воно не було знеструмлено.

Сталося коротке замикання, від іскри зайнялося сміття, в тому числі і пінопласт. Піднявся стовп чорного диму, який одесити спостерігали навіть з інших районів.

Прибулі на місце співробітники ДСНС швидко загасили пожежу на площі 30 квадратних метрів.

Робітники продовжують розбирати руїни.

Нагадаємо, на частині території інституту «Шторм» планують побудувати житловий комплекс з семи будівель заввишки від 20 до 24 поверхів на 1013 квартир. У комплексі передбачений підземний гараж на 232 машини, великий критий басейн з тренувальними залами і дитячий садок на 40-50 місць.

Відповідний проект міськрада схвалила в 2017 році.

Джерело: Думская