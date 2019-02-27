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    У власному будинку на Київщині згорів чоловік

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    Горіла&nbsp;<span lang="UK">крівля господарчої будівлі на площі 9 кв. м</span> - У власному будинку на Київщині згорів чоловік
    Горіла крівля господарчої будівлі на площі 9 кв. м
    Фото: ДСНС

    Під час гасіння пожежі рятувальниками виявлено тіло загиблого господаря будинку 1951 року народження

    У середу, 27 лютого, вранці сталася пожежа у господарчій будівлі в с. Стайки Кагарлицького району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Кагарлицького району о 06:32.

    На місце події виїхали рятувальники 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ржищів та 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Українка, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю до місця виклику встановлено, що горить крівля господарчої будівлі на площі 9 кв. м. Існує загроза поширення вогню на сусідню будівлю. Під час гасіння пожежі рятувальниками виявлено тіло загиблого господаря будинку 1951 року народження.

    Пожежу було локалізовано о 07:16 та повністю ліквідовано 07:42.

    Загалом на ліквідації пожежі було задіяно 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

    Причина загоряння встановлюється.

    Як повідомлялося, у Конотопі Сумської області сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку, внаслідок чого загинули троє людей.

    пожежа ДСНС смерть Київщина рятувальники чоловік
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