У власному будинку на Київщині згорів чоловік



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Горіла крівля господарчої будівлі на площі 9 кв. м Фото: ДСНС

Під час гасіння пожежі рятувальниками виявлено тіло загиблого господаря будинку 1951 року народження

У середу, 27 лютого, вранці сталася пожежа у господарчій будівлі в с. Стайки Кагарлицького району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Кагарлицького району о 06:32.

На місце події виїхали рятувальники 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ржищів та 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Українка, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю до місця виклику встановлено, що горить крівля господарчої будівлі на площі 9 кв. м. Існує загроза поширення вогню на сусідню будівлю. Під час гасіння пожежі рятувальниками виявлено тіло загиблого господаря будинку 1951 року народження.

Пожежу було локалізовано о 07:16 та повністю ліквідовано 07:42.

Загалом на ліквідації пожежі було задіяно 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Причина загоряння встановлюється.

Як повідомлялося, у Конотопі Сумської області сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку, внаслідок чого загинули троє людей.