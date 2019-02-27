У Конотопі в пожежі загинули троє людей



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За попередніми висновками причиною пожежі стало нехтування безпекою під час куріння

На Сумщині з початку року у пожежах вже загинуло вже 10 людей

У Конотопі Сумської області сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку, внаслідок чого загинули троє людей.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

Пожежа сталася в будинку по вул. Робітничо-Селянській. Пожежні виявили на місці подій тіла чоловіка та двох жінок. Загиблими виявились син господаря будинку 1988 р. н., його співмешканка 1989 р. н. і жінка 1991 р. н., яка проживала за іншою адресою.

За попередніми висновками експертів, пожежа сталася через необережність під час куріння.

«26 лютого о 8 годині. 33 хв. у м.Конотоп у приватному житловому будинку, попередньо, в результаті необережного поводження з вогнем при палінні виникла пожежа, в результаті чого загинули 3 людини», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ліквідували загоряння о 9.05.

З початку 2019 року на Сумщині у пожежах вже загинуло вже 10 людей.