Коронавірус і свято Останнього дзвоника: Кличко розповів про ситуацію в Києві (відео)
Мер Києва повідомив про найктуальніші проблеми в місті
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).
Так, Кличко пінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- у яких лікарнях захворіло найбільше медиків;
- чи отримували під час карантину надбавки від міста вчителі та вихователі;
- про ситуацію із недобросовісним забудовником «Аркада-будівництво»;
- як Київ цього року відзначає свято Останнього дзвоника.
Нагадаємо, станом на ранок 29 травня, у Києві підтверджено 2849 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 56 осіб.
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Всього22811
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Хворіють13198
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Одужали8934
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Померли679
Як повідомлялося, сьогодні в лікарнях з діагнозом «коронавірусна інфекція» знаходяться четверо працівників Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.
Зазначимо, що понад 14% хворих на коронавірус мешканців столиці - медичні працівники. Захворіли на коронавірус в місті загалом 403 медики.