Коронавірус і свято Останнього дзвоника: Кличко розповів про ситуацію в Києві (відео)



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Київський міський голова Віталій Кличко проводить щоденні онлайн-брифінги

Мер Києва повідомив про найктуальніші проблеми в місті

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

Так, Кличко пінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

у яких лікарнях захворіло найбільше медиків;

чи отримували під час карантину надбавки від міста вчителі та вихователі;

про ситуацію із недобросовісним забудовником «Аркада-будівництво»;

як Київ цього року відзначає свято Останнього дзвоника.

Нагадаємо, станом на ранок 29 травня, у Києві підтверджено 2849 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 56 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 22811

Хворіють 13198

Одужали 8934

Померли 679

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Як повідомлялося, сьогодні в лікарнях з діагнозом «коронавірусна інфекція» знаходяться четверо працівників Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Зазначимо, що понад 14% хворих на коронавірус мешканців столиці - медичні працівники. Захворіли на коронавірус в місті загалом 403 медики.