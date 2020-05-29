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    Коронавірус і свято Останнього дзвоника: Кличко розповів про ситуацію в Києві (відео)

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    Київський міський голова Віталій Кличко проводить щоденні онлайн-брифінги - Коронавірус і свято Останнього дзвоника: Кличко розповів про ситуацію в Києві (відео)
    Київський міський голова Віталій Кличко проводить щоденні онлайн-брифінги

    Мер Києва повідомив про найктуальніші проблеми в місті

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

    Так, Кличко пінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
    • у яких лікарнях захворіло найбільше медиків;
    • чи отримували під час карантину надбавки від міста вчителі та вихователі;
    • про ситуацію із недобросовісним забудовником «Аркада-будівництво»;
    • як Київ цього року відзначає свято Останнього дзвоника.

    Нагадаємо, станом на ранок 29 травня, у Києві підтверджено 2849 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 56 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      22811
    • Хворіють
      13198
    • Одужали
      8934
    • Померли
      679

    Як повідомлялося, сьогодні в лікарнях з діагнозом «коронавірусна інфекція» знаходяться четверо працівників Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

    Зазначимо, що понад 14% хворих на коронавірус мешканців столиці - медичні працівники. Захворіли на коронавірус в місті загалом 403 медики. 

    Віталій Кличко Київ лікар забудова епідемія кияни коронавірус
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