Епідемія у столичній лікарні швидкої допомоги? Медики зробили спеціальну заяву



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Відділення кардіології, де стався спалах хвороби, наразі зачинено, в ньому проведені заходи з санітарної дезінфекції Фото: emergency-hospital.kiev.ua

Керівництво медзакладу прокоментувало повідомлення ЗМІ про «епідемію»

На сьогодні в лікарнях з діагнозом «коронавірусна інфекція» знаходяться четверо працівників Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. З них двоє – в Олександрівський лікарні (лікар-кардіолог і санітарка), ще двоє працівників лікарні госпіталізовані за місцем проживання у Чернігівській області.

Ще 16 працівників лікарні, що працюють у відділеннях травматології, політравми і кардіології знаходяться в самоізоляції. У декого підтверджено Covid-19 але на сьогоднішній день без клінічних проявів.

Про це заявляє керівництво лікарні, коментуючи інформацію деяких ЗМІ про нібито епідемію Covid-19 у лікарні швидкої медичної допомоги.

Відділення кардіології, де стався спалах хвороби, наразі зачинено, в ньому проведені заходи з санітарної дезінфекції.

У Київську міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги (КМКЛ ШМД) поступають хворі з різними діагнозами. Буває, що тестування пацієнтів на наявність коронавірусної інфекції дає позитивний результат. Для таких хворих у лікарні створено окрему зону, де їх лікують за діагнозом, який став причиною направлення у Київську міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги, після чого за першої ж можливості у стані здоров’я пацієнта перенаправляють в профільний інфекційний медичний заклад.

«У випадках необхідності надання ургентної допомоги ризик того, що пацієнт є носієм коронавірусної інфекції, звісно є, і лікарі добре усвідомлюють це. Там, де ризик зараження дуже високий, медичні працівники згідно зі світовими стандартами забезпечені всім необхідним для мінімізації зараження», - зазначається у заяві керівництва медичного закладу.

Вчора у лікарні була проведена перевірка з боку епідеміологічних служб. Фахівці-епідеміологи високо оцінили рівень організації роботи лікарні по протистоянню можливому розповсюдженню Covid-19 та надали свої рекомендації.

Тестування працівників лікарні проводиться згідно з показами та без обмежень як експрес-тестами, так і ПЦР-діагностикою. Будь-який медичний працівник, що має характерні для Covid-19 симптоми чи контактував з пацієнтом та колегою, у яких підтверджено вірус, може здати аналіз у лікарні швидкої медичної допомоги.

«Хочемо ще раз донести, що медичні працівники, звісно, є головною групою ризику для зараження Covid-9. З самого початку пандемії керівництво лікарні, розуміючи подібну небезпеку, провело системні роботи з організації відповідного приміщення для лікування хворих, що окрім основних проблем зі здоров’ям, з якими вони потрапили до лікарні швидкої медичної допомоги, заражені ще й на коронавірус. Але у випадку з подібною інфекцією не може бути застрахований жоден медичний працівник. На жаль, те що мало статися, сталося. Але, говорити про епідемію Covid-19 у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги – це, м’яко кажучи, перебільшення», - наголошує керівництво медзакладу.

Зазначається, що лікарня працює у звичному для себе режимі.

Як повідомлялось, понад 14% хворих на коронавірус мешканців столиці - медичні працівники. Захворіли на коронавірус в місті загалом 403 медики.

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Нагадаємо, станом на ранок 28 травня, у Києві підтверджено 2793 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 54 особи.