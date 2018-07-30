У Жулянах почалося велике будівництво (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: avianews.com В аеропорту добудують нову секцію терміналу А

Витрати на будівництво нової секції міжнародного терміналу в аеропорту оцінюють у 500 млн грн

В аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського (Жуляни) будівельники почали роботи з установки каркаса нової секції міжнародного терміналу А в рамках робіт з розширення аеровокзального комплексу.

Проект збільшення площі передбачає будівництво нової секції у правому крилі будівлі площею 9,5 тис. кв. метрів. Площа існуючого терміналу А становить 14 тис. кв. метрів.

Як відзначають в Жулянах, це дозволить збільшити число стійок реєстрації, кабінок паспортного контролю і пунктів авіабезпеки.

Роботи планується завершити у травні 2019 року. Витрати на будівництво оператор аеропорту «Майстер-Авіа» оцінює в 500 млн грн.

У зв'язку з необхідністю виділити місце для будівельної техніки аеропорт віддав під ці цілі частину зони паркування і попередив про можливий дефіцит місць для стоянки автомобілів через це.

Джерело: avianews.com