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    У Жулянах почалося велике будівництво (фото)

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    В аеропорту добудують нову секцію терміналу А - У Жулянах почалося велике будівництво (фото)
    Фото: avianews.com
    В аеропорту добудують нову секцію терміналу А

    Витрати на будівництво нової секції міжнародного терміналу в аеропорту оцінюють у 500 млн грн

    В аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського (Жуляни) будівельники почали роботи з установки каркаса нової секції міжнародного терміналу А в рамках робіт з розширення аеровокзального комплексу.

    Проект збільшення площі передбачає будівництво нової секції у правому крилі будівлі площею 9,5 тис. кв. метрів. Площа існуючого терміналу А становить 14 тис. кв. метрів.

    Як відзначають в Жулянах, це дозволить збільшити число стійок реєстрації, кабінок паспортного контролю і пунктів авіабезпеки.

    Роботи планується завершити у травні 2019 року. Витрати на будівництво оператор аеропорту «Майстер-Авіа» оцінює в 500 млн грн.

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    У Жулянах почалося велике будівництво (фото)
    У Жулянах почалося велике будівництво (фото)
    У Жулянах почалося велике будівництво (фото)
    У Жулянах почалося велике будівництво (фото)
    Фото: avianews.com

    У зв'язку з необхідністю виділити місце для будівельної техніки аеропорт віддав під ці цілі частину зони паркування і попередив про можливий дефіцит місць для стоянки автомобілів через це.

    Джерело: avianews.com

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