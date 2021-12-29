Київські митники вилучили у казаха валюти на 1,5 млн грн (фото)

Іноземець намагався провезти незадекларовану валюту у профольгованому конверті в рюкзаку

В аеропорту «Бориспіль» київські митники зафіксували спробу ввезення іноземцем валюти на півтора мільйона гривень без письмового декларування. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Чоловік прилетів до України вечірнім авіарейсом з Нур-Султана. Для проходження митного контролю іноземець обрав спрощену систему «зелений коридор», якою дозволено переміщення без письмового декларування валюти до 10 тис. євро.

51,5 тис. євро знаходилися у профольгованому конверті в рюкзаку у 37-річного громадянина Казахстану.

Як повідомив чоловік, валюта належить його знайомому, і ці кошти призначені для придбання за кордоном транспортного засобу. Однак, відповідно до встановлених правил, готівка в сумі понад 10 тис. євро, яка переміщується через митний кордон України, повинна бути письмово задекларована.

Київською митницею складено адмінпротокол за ст. 471 Митного кодексу України (порушення встановленого порядку проходження «зеленого коридору»).

Валюту на 1,5 млн грн вилучено.

Як повідомлялося, з початку 2021 року в міжнародних аеропортах «Бориспіль» та «Жуляни» співробітники Київської митниці виявили 386 фактів порушень порядку проходження «зеленого коридору».