Митники виявили у пасажирів «Борисполя» партію препаратів із прекурсорами

Туристи везуть із відпочинку в Єгипті заборонені препарати

Протягом вихідних київські митники вилучили у пасажирів в аеропорту «Бориспіль» 1740 таблеток та сиропів «1,2,3» з вмістом прекурсорів, обіг яких в Україні обмежений. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Шестеро авіапасажирів прилетіли з курортних єгипетських Шарм-ель-Шейха та Хургади. Для проходження митного контролю ці громадяни обрали спрощену систему «зелений коридор», чим заявили, що у них відсутні товари, на які встановлено обмеження або заборони.

Виявлені під час митного контролю препарати містять в своєму складі псевдоефедрин, що належить до прекурсорів, обіг яких в Україні обмежений та стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Рецептів на переміщувані лікарські засоби громадяни не мали.

Стосовно порушників складено адмінпротоколи за ст. 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження «зеленого коридору»). Лікарські засоби вилучено.

Київська митниця знову акцентує увагу відпочивальників на тому, що про вміст препарату можна самостійно дізнатися з даних на упаковці виробника, а з належністю тієї чи іншої його складової до заборонених речовин – з Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 06.05.2000р. № 770.

Нагадаємо, минулого тижня в міжнародному аеропорту «Бориспіль» митники під час митного контролю теж виявили у двох українців, які поверталися додому з Єгипту, таблетки з прекурсорами.

У листопаді в аеропорту «Бориспіль» Київською митницею у співпраці з СБУ та прикордонниками зафіксовано порушення митних правил – переміщення 2,4 тис. таблеток з прекурсорами 37-річною українкою-кур’єркою, яка поверталася з відпочинку з Шарм-ель-Шейха.

У жовтні в «Борисполі» київські митники спільно з СБУ та прикордонниками викрили спробу контрабанди у великих розмірах прекурсору псевдоефедрин. У валізах двох кур'єрок було виявлено 400 тис. пігулок. Вартість вилученого препарату за цінами «чорного ринку» становить близько 12 млн грн.