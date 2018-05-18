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    Українська вишиванка «полетіла у мандри» по світу (фото, відео)

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    По світу розлетілося 20 тисяч буклетів про українську вишиванку

    17 травня в аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» усім подорожуючим іноземцям дарували інформаційні буклети про святкування Дня вишиванки в Україні. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

    Такий невеличкий інформаційний захід покликаний зберегти споконвічні народні традиції створення і носіння етнічного вишитого українського одягу та ближче познайомити світ з українською культурою.

    Інформаційну акцію «Вишиванка летить у мандри» організували Державна прикордонна служба та громадська організація «Всесвітній день вишиванки».

    Буклети про українську вишиванку отримали подорожуючі не лише у столичного аеропорту, а й у інших пунктах пропуску на державному кордоні України. Всього розлетілося по світу  20 тисяч буклетів.

    Крім того, прикордонники, що здійснюють охорону дипломатичних установ в інших країнах, також долучились до святкових заходів та одягнули вишиванки.

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    Українська вишиванка «полетіла у мандри» по світу (фото, відео)
    Українська вишиванка «полетіла у мандри» по світу (фото, відео)
    Українська вишиванка «полетіла у мандри» по світу (фото, відео)
    Українська вишиванка «полетіла у мандри» по світу (фото, відео)
    Українська вишиванка «полетіла у мандри» по світу (фото, відео)
    Українська вишиванка «полетіла у мандри» по світу (фото, відео)

    День вишиванки було започатковано студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2006 році. Спершу вишиванки одягнули лише кілька десятків студентів та викладачів. Протягом наступних років масштаби святкування в Україні лише росли. Крім того, до нього почала долучатись українська діаспора по всьому світу. У 2014 році свято відзначали, окрім України, вже у восьми країнах світу: США, Канаді, Німеччині, Італії, Франції, Португалії, Румунії. З початком бойових дій на Сході України вишиванки регулярно дарують українським захисникам. На сьогодні географія свята охоплює понад 50 країн.

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