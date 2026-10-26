Українські магазини перейшли на новорічний асортимент

На полицях АТБ та Roshen уже з'явилися святкові солодощі та подарункові набори

Попри те, що до Нового року залишається понад два місяці, українські магазини вже почали активно готуватися до зимових свят. Наприкінці жовтня на полицях торговельних мереж з'явилися новорічні подарунки, шоколадні фігурки, святкові набори цукерок та інші тематичні солодощі. Кореспондент «Главкома» зафіксував новорічний асортимент у магазинах АТБ та Roshen 26 жовтня 2026 року.

Зокрема, у фірмових магазинах Roshen уже облаштували окремі стенди з новорічною продукцією. Покупцям пропонують подарункові коробки у формі ялинок, будиночків, святкових скриньок, а також набори солодощів у червоних мішечках із декоративними бантами.

Вартість святкових подарунків у Roshen залежить від розміру, наповнення та оформлення. На фотографіях можна побачити як невеликі набори приблизно за 100 грн, так і дорожчі подарунки вартістю майже 700 грн.

Святкові солодощі у формі рукавичок та мішечків Санти фото: glavcom.ua

Шоколадні фігурки до зимових свят коштують від 28 грн фото: glavcom.ua

Також у продажу представлені солодощі в упаковках із зображеннями новорічних персонажів, зимових пейзажів та святково прикрашених будиночків. Значну частину полиць займають подарункові набори в червоних і зелених коробках.

Новорічні солодощі заповнили полиці магазинів ще в жовтні фото: glavcom.ua

Магазини Roshen вже облаштували окремі полиці з новорічними подарунками фото: glavcom.ua

Тим часом у супермаркетах АТБ також почали продавати святкові солодощі. На окремих стендах з'явилися шоколадні фігурки Святого Миколая, сніговиків і зайців у яскравій фользі.

Новорічні шоколадні фігурки вже з'явилися у продажу фото: glavcom.ua

Святкові набори Roshen у формі ялинок та подарункових коробок фото: glavcom.ua

Ціни на шоколадні фігурки, представлені на фотографіях, стартують приблизно від 28 грн і сягають майже 80 грн залежно від розміру та виду солодощів.

Шоколадні Святі Миколаї та сніговики на полицях АТБ фото: glavcom.ua

Крім того, у магазинах представлені подарункові коробки із зимовими малюнками та солодощі у святковому оформленні. Більшість продукції виконана у традиційних новорічних кольорах – червоному, зеленому та золотому.

Водночас зазначимо, що наведені ціни зафіксовані в конкретних торговельних точках. Вартість та асортимент новорічних товарів можуть відрізнятися залежно від магазину.

Нагадаємо, торік «Главком» дослідив ціни на солодкі подарунки до Дня святого Миколая у столичних супермаркетах. Тоді вартість святкових наборів стартувала від 79 грн за акційні пропозиції та сягала майже 700 грн за дорожчі подарунки. Зокрема, у фірмових магазинах Roshen сувенірний набір «Рукавичка Санти» коштував 195,20 грн, а подарунковий «Мішок Санти» – 695,25 грн.