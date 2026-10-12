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Чи можна пити воду з-під крана? «Київводоканал» назвав район із найбільшим ризиком

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Чи можна пити воду з-під крана? «Київводоканал» назвав район із найбільшим ризиком
По всій Україні на час дії воєнного стану було введено нові, адаптовані нормативи якості питної води
фото: rubryka.com

Ззаступник гендиректора «Київводоканалу»: «Ми користуємося регламентом, який нас перевіряє»

Питна вода у столиці відповідає нормативам на межі мереж «Київводоканалу», однак у самих будинках її якість може суттєво погіршуватися. Наприклад, мешканцям Троєщини краще не ризикувати й не вживати воду з-під крана без додаткового очищення. Про це в інтерв'ю заявив заступник генерального директора «Київводоканалу» Сергій Горкуценко, інформує «Главком».

Відповідаючи на запитання про те, чи можна взагалі пити питну воду з-під крана в столиці, посадовець пояснив різницю між відповідальністю комунальників та станом внутрішньобудинкових мереж.

«На вході в будинок – спокійно. Навіть не на вході, а на місці підключення будинку до мереж «Київводоканалу». А от у будинку... Я б на Троєщині, мабуть, не ризикував», – зазначив Сергій Горкуценко.

За словами заступника генерального директора «Київводоканалу», головна проблема полягає у внутрішньобудинкових системах, за які відповідають керуючі компанії чи ОСББ. Промивка та обслуговування цих труб у багатьох будинках роками не проводяться належним чином.

Водночас сам «Київводоканал», запевнив Горкуценко, суворо дотримується регламенту щодо вимивання власних мереж під тиском та з додаванням реагентів у нічний час.

Також заступник керівника підприємства підняв болючу тему якості реагентів для очищення води, якими змушений користуватися водоканал через обмеження та заморожені тарифи.

За словами Горкуценка, підприємство прагнуло перейти на сучасніші європейські стандарти очищення, однак регулятор (НКРЕКП) відхилив цю ініціативу через високу вартість.

«Ми всі говоримо про європейську якість. А коли ми прийшли в НКРЕКП і сказали, що хочемо перейти на більш якісні, але дорожчі реагенти, нам сказали: «Ви що, з розуму зійшли? Ми будемо приймати найдешевші реагенти, але щоб ваша вода була в нормативці», – розповів посадовець.

Горкуценко також нагадав, що по всій країні на час дії воєнного стану було введено нові, адаптовані нормативи якості питної води.

Нагадаємо, у столиці набрало чинності розпорядження Київської міської державної адміністрації (КМДА) про встановлення нових тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для ПрАТ «АК «Київводоканал». Документ пройшов усі необхідні процедури погодження в органах юстиції та оприлюднений на Офіційному порталі Києва. Згідно з рішенням Київради, яке було ухвалене 3 вересня 2026 року, вартість послуги для населення становитиме 63,79 грн за кубометр (із урахуванням ПДВ).

Також з 1 липня по Україні почали переглядати тарифи на водопостачання та водовідведення. Найвищі тарифи встановили в Умані, Павлограді та Бердичеві, а у Вінниці ціни зросли відразу втричі. Також підвищити тарифи на воду планує і Львів. У мерії пояснюють, що тариф потрібно переглянути через подорожчання електроенергії, підвищення зарплат та податків. Всі водоканали країни мають подати розрахунки нових тарифів місцевим органам влади до 20 серпня.

Теги: вода Київ Київводоканал

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