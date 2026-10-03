Яке релігійне свято відзначається 4 жовтня 2026: традиції та молитва

Свята 4 жовтня в церковному календарі – День пам'яті священномученика Єротея, єпископа Афінського

4 жовтня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять священномученика Єротея, єпископа Афінського – учня і сподвижника апостола Павла, який прийняв мученицьку смерть за Христа. У народі цей день відомий як Єрофєїв день – час остаточного прощання з теплим літом.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 4 жовтня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті священномученика Єротея, єпископа Афінського

Священномученик Єротей жив у I столітті в Афінах і належав до числа перших мешканців міста, кого навернула до Христа проповідь апостола Павла. Він здобув класичну елінську освіту та глибоко вивчив грецьку філософію, що допомагало йому у проповіді Євангелія серед освіченої афінської аудиторії.

Апостол Павло рукоположив Єротея на єпископа Афін. За церковним переказом, він разом зі своїм другом Діонісієм Ареопагітом був присутній при похованні Пресвятої Богородиці в Єрусалимі. Церква особливо шанує Єротея за глибоку мудрість і богословські знання. За вірність Христу він прийняв мученицьку смерть.

Цього ж дня католицька церква вшановує пам'ять преподобного Франциска Ассізького – одного з найвідоміших святих західного християнства, засновника ордену францисканців, відомого своїм невтомним служінням бідним і хворим та особливою любов'ю до природи як творіння Божого.

Молитви дня

До священномученика Єротея звертаються з молитвами про захист оселі від зла, душевний мир та зміцнення у вірі.

О, святий угоднику Божий, священномученику Єротею! Ти, просвічений вірою Христовою через апостола Павла, став мудрим пастирем Афінським та життя своє за Господа поклав. Почуй благання наші і моли Всемилостивого Бога, щоб захистив Він оселі наші та родини від підступів диявольських, від усякого зла, хвороб та раптової біди. Подай нам твердість у вірі, мир душевний та сподоби в чистім серці прославляти Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день отримав назву Єрофєїв день. За давніми віруваннями, саме на Єрофея лісові духи влаштовували останній бешкет перед тим, як піти під землю до весни. Тому люди боялися виходити до лісу і намагалися провести день вдома. Кажуть: «На Єрофея і в шубі холодно» – природа остаточно прощалася з теплим літом.

Червоний вечірній захід – наступного дня буде сильний і холодний вітер.

Домашня птиця активно вискубує своє пір'я – скоро перші серйозні заморозки.

Лісові звірі вже змінили літнє хутро на зимове – зима буде ранньою та морозною.

Холодний і сірий день – зима обіцяє бути суворою.

Поведінка тварин неспокійна – незабаром різка зміна погоди.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 4 жовтня суворо не рекомендується ходити до лісу – вірили, що лісові духи цього дня особливо небезпечні й людина може легко заблукати або постраждати. Не варто розмовляти з незнайомцями на вулиці, щоб не перейняти пристріт. Вважалося несприятливим починати серйозні справи та великі фінансові операції. Не варто надмірно довіряти малознайомим людям – день вважався сприятливим для обману.