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Дві балістичні ракети, що не здетонували, знешкоджено у Києві (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Дві балістичні ракети, що не здетонували, знешкоджено у Києві (фото)
Вибухотехніки знешкодили небезпечні елементи та підготували їх до безпечного транспортування
фото: Національна поліція України

Вага кожної бойової частини становила близько пів тонни

Вибухотехніки поліції Києва знешкодили ще дві нездетоновані балістичні ракети «Іскандер-М», якими російські війська атакували столицю напередодні. Обидві бойові частини впали поблизу житлових будинків у Шевченківському та Дарницькому районах. Про це повідомляє Національна поліція України, інформує «Главком».

Балістична ракета, яка не вибухнула
Балістична ракета, яка не вибухнула
фото: Національна поліція України

За словами правоохоронців, вага кожної бойової частини становила близько пів тонни. Вибухотехніки знешкодили небезпечні елементи та підготували їх до безпечного транспортування.

Вибухотехніки завантажують небезпечні частини ракети для подальшої утилізації
Вибухотехніки завантажують небезпечні частини ракети для подальшої утилізації
фото: Національна поліція України

Після цього за допомогою спеціальної техніки поліцейські спільно із саперами ДСНС вивезли фрагменти ракет на тимчасовий підривний майданчик. Там їх мають остаточно знищити.

У поліції нагадали, що у разі виявлення уламків ракет, безпілотників чи інших підозрілих предметів не можна наближатися до них або торкатися. Необхідно відійти на безпечну відстань і повідомити про знахідку за номером 101 або 102.

Нагадаємо, учора біля житлових будинків у Дарницькому районі вилучили балістичну ракету з півтонною бойовою частиною, яка також не здетонувала.

Теги: Київ уламки ракет

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