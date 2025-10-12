12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 12 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети
12 жовтня в Україні відзначають День художника та День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби. У світі – Всесвітній день економіста. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Прова, Тараха й Андроника.
Зміст
- Свята в Україні
- Міжнародні та національні свята
- Релігійні свята та їхня історія
- Народні вірування та прикмети
- Історичні події
- Іменини
Свята в Україні
День художника України
Це свято було встановлено Указом Президента України у 1998 році і відзначається щороку у другу неділю жовтня (у 2025 році це припадає на 12 жовтня). День художника присвячений визнанню внеску майстрів пензля у розвиток української культури та мистецтва. Воно підкреслює важливість образотворчого мистецтва як джерела духовності та естетичного виховання.
День професійних спілок України
Друга неділя жовтня в Україні знаменується святкуванням Дня професійних спілок.
Ідея виникла та була затверджена в 2018 році. З того часу учасники руху за захист прав найманих працівників щорічно відзначають своє професійне свято.
Згідно з історичними фактами, перша офіційна профспілка була заснована у 1869 році у США й мала назву «Лицарі праці». Але Всесвітня федерація з’явилася лише після Другої світової.
На території України спілка щодо захисту прав працівників була вперше організована восени 1917 року. З нагоди її століття Федерація профспілок України висунула пропозицію щодо святкування цієї дати кожного року у другу неділю жовтня. Ініціатива була схвалена Кабінетом Міністрів та стверджена указом Президента країни.
День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби
Професійне свято, яке відзначається в Україні на честь працівників, чия діяльність спрямована на забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
Міжнародні та національні свята
Всесвітній день економіста та День економіста в Україні
Дата святкування Всесвітнього дня економіста припадає на 12 жовтня, але це неофіційна подія. Просто найчастіше у середині жовтня видатні працівники галузі нагороджуються премією Шведського банку Sveriges Riksbank з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля. В цей же день неофіційно відзначається і День економіста в Україні.
Петиція про встановлення офіційного професійного свята День економіста вже декілька разів створювалася, але не отримала достатньої кількості голосів.
Тиждень наук про Землю
Тиждень наук про Землю (Earth Science Week)- це щорічна подія, яка відзначає чудеса науки про Землю та підкреслює важливість розуміння та управління нашою планетою. Цей захід є не лише святом, але й освітньою ініціативою, яка має на меті залучити громадськість до величезного світу наук про Землю.
Тиждень наук про Землю був ініційований Американським інститутом наук про Землю (AGI). Основна мета цього заходу – сприяти розумінню громадськістю науки про Землю та життєво важливої ролі, яку вона відіграє в нашому повсякденному житті. Зазвичай його відзначають у другий повний тиждень жовтня кожного року. Захід підтримується і частково фінансується різними організаціями, зокрема, Геологічною службою США, Службою національних парків і НАСА.
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті святих мучеників Прова, Тараха й Андроника
Цього дня згадують трьох мучеників, які постраждали за віру в IV столітті за часів імператора Діоклетіана в місті Тарсі Кілікійському. Мученики Пров, Тарах та Андроник мужньо перенесли жорстокі тортури, незважаючи на вмовляння відректися від Христа, і своєю стійкістю надихали інших християн.
Народні вірування та прикмети
У народі цей день часто називали «Андрон-звіздар», оскільки він був пов'язаний зі спостереженням за небесними світилами для прогнозування погоди та врожаю.
- Якщо зірки на небі яскраво мерехтять – чекайте на мороз або швидке похолодання.
- Тьмяні зірки на небі віщують теплу погоду.
- Якщо вітер дме з півночі – це до швидкого похолодання.
- Багато зірок на небі вночі – до гарного врожаю наступного року.
Історичні події
- 1428 рік – під час Столітньої війни англійці починають облогу Орлеана;
- 1492 рік – Христофор Колумб, перепливши Атлантичний океан, досягає сучасних Багамських островів, щиро вірячи, що дістався Східної Азії;
- 1618 рік – армія Речі Посполитої спільно з козацькими загонами намагається захопити Москву;
- 1727 рік – на Генеральній раді у Глухові Данила Апостола обирають гетьманом Лівобережної України (за новим стилем);
- 1860 рік – Ґарібальді Дзузеппе проголошує Віктора Емануїла королем об'єднаного Королівства Італія;
- 1863 рік – в Женеві утворюють Міжнародний Червоний Хрест;
- 1871 рік – президент США Улісс Грант забороняє Ку-клукс-клан і наказує заарештувати лідерів цієї організації;
- 1863 рік – у Лондоні засновують Англійську футбольну асоціацію;
- 1905 рік – Норвегія розриває унію зі Швецією і стає незалежним королівством;
- 1917 рік – екіпаж міноносця «Завидний» піднімає Український прапор і відмовляється його спускати;
- 1939 рік – Народні Збори Західної України під тиском більшовиків ухвалюють декларації, спрямовані на входження краю до складу УРСР;
- 1947 рік – у західних областях Української РСР розпочинається наймасовіша за повоєнний період депортація українців;
- 1956 рік – створюють Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ);
- 1965 рік – на урочистій церемонії в Букінгемському палаці члени гурту The Beatles стають кавалерами Ордену Британської імперії;
- 1994 рік – у місті Ваді-Араба на йордано-ізраїльському кордоні підписують повномасштабний договір про мир між Ізраїлем і Йорданією;
- 2010 рік – унаслідок зіткнення локомотива з пасажирським автобусом в Нікопольському районі гине 45 осіб.
Іменини
День ангела святкують: Олександр, Богдан, Денис, Іван, Макар, Микола, Остап, Тарас, Домініка.
