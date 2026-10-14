Ворог атакував Київ балістикою вдруге за ніч

Повітряні сили повідомили про пуски ракет у напрямку кількох міст

Уранці 14 жовтня Росія знову атакувала Україну балістичними ракетами. У Києві та області пролунали вибухи, під загрозою опинилися також Житомир, Біла Церква та Полтава. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 04:38. Вже з 04:39 надходили повідомлення про кілька пусків балістичних ракет у напрямку Києва. Згодом у місті знову пролунали вибухи.

О 04:51 повідомлялося про повторні вибухи в Києві. Повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі в напрямку столиці. Близько 05:01 з'явилися повідомлення про нові пуски балістики та чергові вибухи в Києві й області.

Вибухи також чули в Харкові та Дніпрі.

Росія атакує енергетичну інфраструктуру – на Лівому березі Києва після вибухів зникло світло. Про це повідомляють місцеві мешканці і Telegram-канали.

Інформація про наслідки ранкової атаки, можливі руйнування та постраждалих уточнюється.

РФ масовано атакує Україну вдруге за ніч

Нинішній обстріл став продовженням масованої повітряної атаки, яка розпочалася ввечері 13 жовтня. Російські війська вже завдавали ударів по Києву балістичними ракетами. У столиці були пошкоджені будівлі, а інформація про наслідки попереднього обстрілу продовжувала надходити вночі.

Під час попередньої атаки основною ціллю росіян була енергетична інфраструктура Києва. За інформацією, оприлюдненою раніше, під ударом опинилися об'єкти енергетики, зокрема теплоелектроцентраль №4.

Цього разу повідомляється про удар по енергетичній інфраструктурі як столиці, так і Київської області. Деталі щодо пошкоджених об'єктів та масштабів руйнувань потребують офіційного підтвердження.

Мешканців столиці та області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й залишатися в укриттях до відбою. Загроза повторних ракетних ударів зберігається.

Нагадаємо, увечері 13 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. У столиці пролунали вибухи, а міська влада повідомляла про наслідки влучань.