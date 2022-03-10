Українські військові ювелірно знищили танки окупанта на Київщині: яскраве відео
Судячи з дати відео, воно було зняте 8 березня
Українські збройні сили продовжують відбивати атаки ворога і знищувати техніку російських окупантів. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео знищення українськими захисниками російських танків у Київській області.
«Ювелірна робота нашої артилерії по ворожим танкам в районі населеного пункту Бородянка», – написав Підлужний у Facebook.
Судячи з дати відео, воно було зняте 8 березня.
Бородянка – смт у Бучанськом районі, розташоване за 53 км від Києва. 1 березня Росія вдарила по ньому ракетами. У наступні дні ворожі війська захопили там психоневрологічний диспансер і вели звідти артилерійський вогонь. Також вони не дозволяли постачати гуманітарну допомогу населенню.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 10 березня, Збройні сили здійснили контратаку під Києвом. Українські військові підбили п'ять ворожих танків.