Українські військові ювелірно знищили танки окупанта на Київщині: яскраве відео

Бородянка розташована за 53 км від Києва

Судячи з дати відео, воно було зняте 8 березня

Українські збройні сили продовжують відбивати атаки ворога і знищувати техніку російських окупантів. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео знищення українськими захисниками російських танків у Київській області.

«Ювелірна робота нашої артилерії по ворожим танкам в районі населеного пункту Бородянка», – написав Підлужний у Facebook.

Судячи з дати відео, воно було зняте 8 березня.

Бородянка – смт у Бучанськом районі, розташоване за 53 км від Києва. 1 березня Росія вдарила по ньому ракетами. У наступні дні ворожі війська захопили там психоневрологічний диспансер і вели звідти артилерійський вогонь. Також вони не дозволяли постачати гуманітарну допомогу населенню.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 10 березня, Збройні сили здійснили контратаку під Києвом. Українські військові підбили п'ять ворожих танків.