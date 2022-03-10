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    Українські військові ювелірно знищили танки окупанта на Київщині: яскраве відео

    Бородянка розташована за 53 км від Києва - Українські військові ювелірно знищили танки окупанта на Київщині: яскраве відео
    Бородянка розташована за 53 км від Києва
    фото скріншот відео

    Судячи з дати відео, воно було зняте 8 березня

    Українські збройні сили продовжують відбивати атаки ворога і знищувати техніку російських окупантів. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео знищення українськими захисниками російських танків у Київській області.

    «Ювелірна робота нашої артилерії по ворожим танкам в районі населеного пункту Бородянка», – написав Підлужний у Facebook.

    Судячи з дати відео, воно було зняте 8 березня.

    Бородянка – смт у Бучанськом районі, розташоване за 53 км від Києва. 1 березня Росія вдарила по ньому ракетами. У наступні дні ворожі війська захопили там психоневрологічний диспансер і вели звідти артилерійський вогонь. Також вони не дозволяли постачати гуманітарну допомогу населенню.

    Нагадаємо, сьогодні вночі, 10 березня, Збройні сили здійснили контратаку під Києвом. Українські військові підбили п'ять ворожих танків.

    Теги: Росія ЗСУ війна військові #stoprussia
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    Українські військові ювелірно знищили танки окупанта на Київщині: яскраве відео