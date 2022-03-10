Мінімум 39 регіонів РФ отримають «груз 200»: підрахунки ВВС

Регіональна влада повідомила про загибель як мінімум 71 людини, в більшості випадків назвавши їхні імена

Найбільше визнаних втрат — у Бурятії, голова якої повідомив про вісьмох загиблих

Російська служба BBC підрахувала, скільки російських регіонів, за офіційними даними, отримали з України тіла загиблих військових.

«Міноборони Росії вперше і єдиний раз заявило про втрати 2 березня. Тоді, через тиждень після вторгнення, військове відомство відзвітувало про загибель 498 військовослужбовців. З того часу нові дані не публікувалися», — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що про загиблих на війні в Україні регулярно повідомляє влада російських регіонів, називаючи при цьому імена, прізвища та звання. Першим був голова Дагестану Сергій Меліков – 26 лютого він висловив співчуття сім'ї офіцера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

За підрахунками ВВС, регіональна влада повідомила про загибель як мінімум 71 людини, в більшості випадків назвавши їхні імена.

«З цих даних випливає, що «вантаж 200» прийшов як мінімум у 39 регіонів. Всього в Росії 83 суб'єкти федерації, крім анексованих Криму та Севастополя. Найбільше визнаних втрат — у Бурятії, голова якої повідомив про вісьмох загиблих. Більшість інших регіонів визнали загибель одного-двох людей», — зазначають журналісти.

Як повідомлялось, згідно з офіційними оцінками Сполучених Штатів Америки, кількість убитих російських військових за два тижні російсько-української війни становить від 5 тис. до 6 тис. осіб.

Генштаб Збройних сил України озвучує іншу цифру: втрати особового складу російського ворога станом на ранок 9 березня орієнтовно становлять понад 12 тис. осіб.

Водночас Росія називає значно менші втрати своїх військ, що воюють в Україні.