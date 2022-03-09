Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї в Україні, – Guardian

Британія побоюється, що РФ фейками готує підґрунтя для хімічної атаки проти Україні

Британія побоюється, що РФ фейками готує підґрунтя для хімічної атаки проти Україні

Західні чиновники кажуть, що мають причини побоюватися можливого використання режимом Путіна нетрадиційної зброї в Україні

Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дані обізнаних посадовців.

Західні чиновники кажуть, що мають причини побоюватися можливого використання режимом Путіна нетрадиційної зброї в Україні на тлі невдач російських загарбників.

Припускають, що ворог може використовувати фейкові повідомлення про нібито створення біологічної зброї в Україні та інші неправдиві заяви. Британія заявляє, що у них є «вагомі підстави для занепокоєння щодо можливого використання нетрадиційної зброї» Росією. Вони нагадали, що Москва має досвід застосування хімічної зброї під час війни в Сирії.

Військове відомство РФ звинуватило раніше «українських націоналістів» у нібито підготовці якихось «провокацій» з використанням хімічної зброї у селі Золочів на Харківщині.

Також речниця МЗС Росії Марія Захарова заявляла, що у РФ начебто є документи, які «свідчать» про те, що Штати підтримали програму створення біологічної зброї в Україні, пов'язану з чумою, холерою та сибіркою. Київ і Вашингтон спростували такі заяви як абсурдні.

Хімічні атаки призводять до ураження довкілля та можуть призвести до загибелі всього живого. МОЗ розповідає, що робити у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві потрібно, та яку допомогу необхідно надавати при отруєнні різними видами хімічних речовин.

У разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві потрібно:

щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи,

заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем,

увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок,

попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію,

вимкнути побутові прилади та газ.

У разі евакуації візьміть з собою аптечку. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або, краще, 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

Обережно і без паніки вийдіть з приміщення, використовуючи сходи. На вулиці не біжіть, не торкайтеся ніяких предметів, не наступайте у калюжі. Не їжте і не пийте нічого!

У разі аварій з викидом хлору — намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку — низинами.

Якомога швидше залиште зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.

Перша допомога у разі отруєння хлором:

Постраждалого необхідно негайно вивести на свіже повітря, щільніше вкрити і дати подихати парами води або аерозолем 0,5% розчину питної соди протягом 15 хвилин.

Не дозволяйте потерпілому пересуватися самостійно.

Транспортувати постраждалого можна лише у положенні лежачи.

У разі необхідності — зробити штучне дихання способом «рот в рот».

Основним засобом боротьби з хлором є вода.

Перша допомога у разі отруєння аміаком:

Постраждалого слід негайно винести на свіже повітря.

Транспортувати потерпілого необхідно у положенні лежачи.

Забезпечити тепло та спокій, дати зволожений кисень.

За можливості, змийте осілий забрудник з тіла, змініть одяг.

Перша допомога у разі отруєння фосгеном:

Постраждалого слід негайно винести на свіже повітря.

За необхідності дайте кисень, промийте очі теплою водою.

За людиною, яка потрапила під дію фосгену, слід спостерігати 48 годин, адже протягом цього часу може розвинутися набряк легень.

Перша допомога у разі отруєння фосфіном:

Постраждалого слід негайно винести на свіже повітря.

Слід змити з постраждалого можливе забруднення та змінити одяг.

За необхідності дайте кисень, активоване вугілля з розрахунку 1 грам на кілограм ваги постраждалого.

Перша допомога у разі отруєння хлоридом водню:

Постраждалого слід негайно винести на свіже повітря.

Слід змивати з постраждалого можливе забруднення щонайменше протягом трьох хвилин та змінити одяг.

За необхідності промийте очі простою водою чи сольовим розчином протягом 15 хвилин.

Дайте постраждалому випити якомога більше води.

Перша допомога у разі отруєння оксидами азоту:

Постраждалого слід негайно винести на свіже повітря.

Слід змивати з постраждалого можливе забруднення щонайменше протягом 15 хвилин та змінити одяг.

Промивайте очі постраждалого щонайменше 15 хвилин.

Дайте постраждалому випити якомога більше води.

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