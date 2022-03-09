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    Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї в Україні, – Guardian

    Британія побоюється, що РФ фейками готує підґрунтя для хімічної атаки проти Україні - Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї в Україні, – Guardian
    Британія побоюється, що РФ фейками готує підґрунтя для хімічної атаки проти Україні
    фото з відкритих джерел

    Західні чиновники кажуть, що мають причини побоюватися можливого використання режимом Путіна нетрадиційної зброї в Україні

    Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дані обізнаних посадовців.

    Західні чиновники кажуть, що мають причини побоюватися можливого використання режимом Путіна нетрадиційної зброї в Україні на тлі невдач російських загарбників.

    Припускають, що ворог може використовувати фейкові повідомлення про нібито створення біологічної зброї в Україні та інші неправдиві заяви. Британія заявляє, що у них є «вагомі підстави для занепокоєння щодо можливого використання нетрадиційної зброї» Росією. Вони нагадали, що Москва має досвід застосування хімічної зброї під час війни в Сирії.

    Військове відомство РФ звинуватило раніше «українських націоналістів» у нібито підготовці якихось «провокацій» з використанням хімічної зброї у селі Золочів на Харківщині.

    Також речниця МЗС Росії Марія Захарова заявляла, що у РФ начебто є документи, які «свідчать» про те, що Штати підтримали програму створення біологічної зброї в Україні, пов'язану з чумою, холерою та сибіркою. Київ і Вашингтон спростували такі заяви як абсурдні.

    Хімічні атаки призводять до ураження довкілля та можуть призвести до загибелі всього живого. МОЗ розповідає, що робити у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві потрібно, та яку допомогу необхідно надавати при отруєнні різними видами хімічних речовин.

    У разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві потрібно:

    • щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи,
    • заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем,
    • увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок,
    • попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію,
    • вимкнути побутові прилади та газ.

    У разі евакуації візьміть з собою аптечку. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або, краще, 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

    Обережно і без паніки вийдіть з приміщення, використовуючи сходи. На вулиці не біжіть, не торкайтеся ніяких предметів, не наступайте у калюжі. Не їжте і не пийте нічого!

    У разі аварій з викидом хлору — намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку — низинами.

    Якомога швидше залиште зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.

    Перша допомога у разі отруєння хлором:

    • Постраждалого необхідно негайно вивести на свіже повітря, щільніше вкрити і дати подихати парами води або аерозолем 0,5% розчину питної соди протягом 15 хвилин.
    • Не дозволяйте потерпілому пересуватися самостійно.
    • Транспортувати постраждалого можна лише у положенні лежачи.
    • У разі необхідності — зробити штучне дихання способом «рот в рот».
    • Основним засобом боротьби з хлором є вода.

    Перша допомога у разі отруєння аміаком:

    • Постраждалого слід негайно винести на свіже повітря.
    • Транспортувати потерпілого необхідно у положенні лежачи.
    • Забезпечити тепло та спокій, дати зволожений кисень.
    • За можливості, змийте осілий забрудник з тіла, змініть одяг.

    Перша допомога у разі отруєння фосгеном:

    • Постраждалого слід негайно винести на свіже повітря.
    • За необхідності дайте кисень, промийте очі теплою водою.
    • За людиною, яка потрапила під дію фосгену, слід спостерігати 48 годин, адже протягом цього часу може розвинутися набряк легень.

    Перша допомога у разі отруєння фосфіном:

    • Постраждалого слід негайно винести на свіже повітря.
    • Слід змити з постраждалого можливе забруднення та змінити одяг.
    • За необхідності дайте кисень, активоване вугілля з розрахунку 1 грам на кілограм ваги постраждалого.

    Перша допомога у разі отруєння хлоридом водню:

    • Постраждалого слід негайно винести на свіже повітря.
    • Слід змивати з постраждалого можливе забруднення щонайменше протягом трьох хвилин та змінити одяг.
    • За необхідності промийте очі простою водою чи сольовим розчином протягом 15 хвилин.
    • Дайте постраждалому випити якомога більше води.

    Перша допомога у разі отруєння оксидами азоту:

    • Постраждалого слід негайно винести на свіже повітря.
    • Слід змивати з постраждалого можливе забруднення щонайменше протягом 15 хвилин та змінити одяг.
    • Промивайте очі постраждалого щонайменше 15 хвилин.
    • Дайте постраждалому випити якомога більше води.

    Нагадаємо, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС 24 лютого. В Офісі Президента побоювалися, що росіяни можуть викликати провокації на станції.

    26 лютого Росія влаштувала над Чорнобилем імітацію повітряного бою. Напередодні у Чорнобилі було зафіксовано перевищення рівня радіації – офіційна інформація.

    Окупанти тримають у заручниках працівників Чорнобильської електростанції.

    Читайте також: Ситуація на захопленій ЧАЕС: персонал виснажений, станція в небезпеці
    Теги: Росія Київ отруєння повітря
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    Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї в Україні, – Guardian