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    Українські військові здійснили контратаку під Києвом

    ЗСУ підбили п&rsquo;ять ворожих танків - Українські військові здійснили контратаку під Києвом
    ЗСУ підбили п’ять ворожих танків
    фото: Міноборони

    Зранку в Києві на західній околиці чути було артилерійські бої

    Збройні сили здійснили контратаку під Києвом. Українські військові підбили п'ять ворожих танків. Про це повідомив радник міністр внутрішніх справ Вадим Денисенко під час телемарафону.

    «Ніч була достатньо складна, але в цілому ми можемо говорити про те, що українська армія зробила контратаку під Києвом. Ми підбили п’ять танків…Зранку в Києві на західній околиці чути було артилерійські бої. Ми розуміємо, що зараз там відбуваються бої. Проте поки що більш детальної інформації немає», – зазначив він.

    До слова, за дві доби, 8 та 9 березня, засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України було знищено щонайменше вісім повітряних цілей в районі проведення Операції об’єднаних сил та на Київщині.

    Як повідомлялося, у ніч на 10 березня російські окупанти бомбили житлові квартали Охтирки на Сумщині.

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    Теги: Росія окупанти Київ армія війна військові Вадим Денисенко #stoprussia
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    Українські військові здійснили контратаку під Києвом