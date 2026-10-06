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Уламки дрона впали на навчальний заклад у Києві

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Уламки дрона впали на навчальний заклад у Києві
Рятувальники та інші екстрені служби прямують на місце падіння уламків у Оболонському районі Києва
фото: ДСНС (ілюстративне)

Займання сталося на даху будівлі в Оболонському районі столиці, на місце прямують відповідні служби

В Оболонському районі Києва внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорівся дах навчального закладу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

«В Оболонському районі виникло загоряння на даху навчального закладу внаслідок падіння уламків», – йдеться у повідомленні.

За даними міської військової адміністрації, відповідні служби прямують на місце події. Інформації про постраждалих, а також масштаби пошкоджень навчального закладу наразі не оприлюднено.

На момент повідомлення столиця перебувала під атакою ворожих безпілотників. У Києві було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, російські окупанти також завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого у житловому будинку спалахнула пожежа. Про атаку повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

«Ворог ударив по житловому будинку в Запоріжжі. Виникла пожежа. Попередньо, можуть бути поранені. Інформацію уточнюємо», – написав очільник Запорізької ОВА.

Згодом Семікін повідомив, що внаслідок російського удару постраждали дві людини. 63-річного чоловіка у тяжкому стані доправили до лікарні. Ще одній постраждалій, 37-річній жінці, медики надали допомогу на місці.

Крім того, рятувальники евакуювали трьох людей із дев'ятого поверху пошкодженого будинку. Вони не постраждали.

На місці російського удару в Запоріжжі працюють екстрені служби. За наявною інформацією, на інших поверхах будинку можуть залишатися заблоковані люди.

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Теги: Київ окупанти

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