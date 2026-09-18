На Алеї захисників України відкрито пам'ятний знак, присвячений рятувальникам

В основі скульптурної композиції – рука рятувальника, простягнута до людини, яка потребує допомоги

У ДСНС підкреслили, що цей меморіал – вияв пошани до тих, хто щодня сміливо дивиться у вічі небезпеці задля порятунку людей

Сьогодні, 18 вересня 2026 року на Алеї захисників України, розташованій біля Арки свободи українського народу в Києві, відбулася урочиста церемонія відкриття нового пам’ятного знака. Його присвячено співробітникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДСНС.

В основі скульптурної композиції – рука рятувальника, простягнута до людини, яка потребує допомоги. На тлі знака зображено символи стихійних лих та руйнувань, завданих ворожими атаками.

Пам’ятний знак на честь рятувальників на Алеї українського війська у Києві фото: ДСНС України

«Для нас велика честь, що знак ДСНС буде на Алеї українського війська серед інших бойових підрозділів Сил безпеки й оборони. Саме потужний і сильний тил виграє цю війну. І саме ми маємо зробити так, щоб цей тил був безпечним та непохитним», – наголосив голова ДСНС України Андрій Даник.

Урочисте відкриття пам’ятного знака на честь співробітників ДСНС України фото: ДСНС України

У відомстві підкреслили, що цей меморіал – вияв пошани до тих, хто щодня сміливо дивиться у вічі небезпеці задля порятунку людей.

Нагадаємо, 14 вересня, у День танкових військ, під Аркою Свободи українського народу у Києві відкрили новий пам’ятний знак на честь українських танкістів.

28 листопада 2025 року на Алеї захисників України, розташованій біля Арки свободи українського народу в Києві, відбулася урочиста церемонія відкриття нового пам’ятного знака. Його присвячено Військовій службі правопорядку (ВСП) у Збройних Силах України.