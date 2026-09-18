На Алеї захисників України відкрито пам'ятний знак, присвячений рятувальникам
У ДСНС підкреслили, що цей меморіал – вияв пошани до тих, хто щодня сміливо дивиться у вічі небезпеці задля порятунку людей
Сьогодні, 18 вересня 2026 року на Алеї захисників України, розташованій біля Арки свободи українського народу в Києві, відбулася урочиста церемонія відкриття нового пам’ятного знака. Його присвячено співробітникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДСНС.
В основі скульптурної композиції – рука рятувальника, простягнута до людини, яка потребує допомоги. На тлі знака зображено символи стихійних лих та руйнувань, завданих ворожими атаками.
«Для нас велика честь, що знак ДСНС буде на Алеї українського війська серед інших бойових підрозділів Сил безпеки й оборони. Саме потужний і сильний тил виграє цю війну. І саме ми маємо зробити так, щоб цей тил був безпечним та непохитним», – наголосив голова ДСНС України Андрій Даник.
У відомстві підкреслили, що цей меморіал – вияв пошани до тих, хто щодня сміливо дивиться у вічі небезпеці задля порятунку людей.
Нагадаємо, 14 вересня, у День танкових військ, під Аркою Свободи українського народу у Києві відкрили новий пам’ятний знак на честь українських танкістів.
28 листопада 2025 року на Алеї захисників України, розташованій біля Арки свободи українського народу в Києві, відбулася урочиста церемонія відкриття нового пам’ятного знака. Його присвячено Військовій службі правопорядку (ВСП) у Збройних Силах України.
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