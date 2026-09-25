Масована атака на Київ 25 вересня: загинуло сім людей, багато поранених (оновлено)

Наслідки ворожого удару по офісній будівлі у Соломʼянському районі

Протягом дня столиця зазнала кількох хвиль обстрілів із застосуванням безпілотників та ракетного озброєння

Унаслідок серії ворожих ударів по столиці протягом доби сьогодні, 25 вересня, у Києві загинули семеро людей. Ще 46 мешканців міста дістали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

«Загалом 25 вересня в столиці внаслідок атак ворога постраждали 27 мешканців міста. Загинули пятеро людей», – зазначив Кличко.

За даними КМВА, станом на 16:00 кількість постраждалих збільшилася до 30 осіб, з них – двоє дітей. Загинули п'ять осіб, серед яких - одна дитина.

О 16:46 стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок сьогоднішніх ворожих ударів по столиці збільшилася до 39 осіб.

О 17:31 Кличко уточнив: «Уже 43 постраждалих у Києві від атак ворога протягом 25 вересня. Госпіталізували медики 25 поранених. Зокрема, двох дітей. Загинули п'ять людей».

О 17:52 стало відомо, що кількість загиблих у столиці збільшилася до семи людей. Постраждали наразі 46 мешканців Києва. 25 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Протягом дня столиця зазнала кількох хвиль обстрілів із застосуванням безпілотників та ракетного озброєння. Загалом у місті вісім разів лунала повітряна тривога. Унаслідок падіння уламків та влучань руйнування та пошкодження зафіксовано в кількох районах столиці.

Соломʼянський район

У Соломʼянському районі близько п'ятої ранку зафіксовано падіння БпЛА на 25-поверховий житловий будинок.

Вдень у Соломʼянському районі дроном було пошкоджено фасад офісної будівлі. На парковці поряд спалахнули автівки. Внаслідок удару загинули чотири людини, семеро постраждалиє

Офісна будівля у Соломʼянському районі після влучання дрона фото: ДСНС Києва

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Наслідки удару по офісній будівлі у Печерському районі фото: ДСНС України, Національна поліція України

Печерський район

У Печерському районі вранці ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на рівні 7-10 поверхів, на рівні 9-10 поверхів сталися пожежа та руйнування. Внаслыдок удару загинув 14-річний підліток

Пошкоджена дроном багатоповерхівка у Печерському районі фото: ДСНС Києва

Подільський район

У Подільськлму районі пошкоджено нежитлову будівлю.

Шевченківський район

У Шевченківському районі: зафіксовано падіння уламків на п'ятиповерхову нежитлову будівлю. Згодом стало відомо, що , ворог ударив по будівлі Вищої ради правосуддя. Попередньо, внаслідок удару постраждали шестеро людей.

За словами голови Шевченківської районної державної адміністрації Києва Олександра Сазановича, станом на зараз відомо про шістьох постраждалих. «Пошкоджено адміністративну будівлю, вибито вікна у розташованих поруч житлових будинках, пошкоджено автомобілі», – додав він.

У Києві зупинено роботу Вищої ради правосуддя через пошкодження будівлі після удару РФ фото з соціальних мереж

Територія довкола ВРП засипана уламками фото: Telegram-канал голови Шевченківської районної державної адміністрації Києва Олександра Сазановича

На місцях усіх влучань і падінь уламків продовжують працювати рятувальники ДСНС, медики та поліція. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває, потерпілим надається необхідна допомога.