Окупанти вдарили по житловому будинку в Запоріжжі, спалахнула пожежа

Попередньо, внаслідок атаки могли постраждати люди, інформацію уточнюють

Російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого у житловому будинку спалахнула пожежа. Попередньо, люди могли постраждати. Інформацію про наслідки атаки уточнюють. Про удар повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, пише «Главком».

«Ворог ударив по житловому будинку в Запоріжжі. Виникла пожежа. Попередньо, можуть бути поранені. Інформацію уточнюємо», – написав очільник Запорізької ОВА.

На місці удару працюють екстрені служби. Рятувальники мають ліквідувати наслідки пожежі та перевірити інформацію про можливих постраждалих.

Це не перша атака російських військ на Запоріжжя та область за останню добу. За даними Запорізької ОВА, протягом доби окупанти завдали 891 удару по 52 населених пунктах регіону. Російські війська застосували 719 безпілотників, здійснили 25 авіаційних ударів, а також двічі обстріляли населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури. Поліція Запорізької області повідомила про двох загиблих і двох поранених унаслідок ударів по населених пунктах Запорізького району.

Варто нагадати, що у Запоріжжі запрацював перший у місті підземний дитячий садок «Каштан», облаштований у протирадіаційному укритті на 140 осіб. Тепер 115 вихованців зможуть проводити в закладі цілий день, не перериваючи заняття під час повітряних тривог.