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206 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 вересня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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206 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 вересня 2026
Ситуація на фронті 12 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 12 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав двох ракетних ударів, здійснив 63 авіаційні удари, скинув 228 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6477 дронів-камікадзе та здійснив 2046 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

12 вересня на фронті відбулося 206 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, ліквідовано 44 окупанти та 17 – поранено, знищено п'ять одиниць автомобільної, вісім одиниць спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та 51 укриття ворога. Пошкоджено дев'ять одиниць автомобільної техніки, п'ять артилерійських систем, одну одиницю спеціальної техніки, сім пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 139 укриттів противника. Знищено або подавлено 289 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник дев'ять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Лимана, Вільчі та Комісарового, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 вересня 2026 фото 1

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили три штурми противника в районах Курилівки та Новоосинового.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 вересня 2026 фото 2

На Лиманському напрямку

Наші оборонці успішно відбили дві спроби загарбників просунутися в районах Лимана та Чернещини, ще одне боєзіткнення триває.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 вересня 2026 фото 3

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили три спроби загарбників іти вперед поблизу Закітного, Ямполя, Миколаївки та Рай-Олександрівки, ще одна атака триває.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 вересня 2026 фото 4

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили десять ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Розкішного та Русиного Яру, ще два боєзіткнення тривають.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 вересня 2026 фото 5

На Покровському напрямку

Усього 25 атак відбито. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Степи, Дорожнє, Білицьке, Світле, Шевченко, Матяшеве, Новогришине, Гришине, Сергіївка, Удачне та Новопідгороднє.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 вересня 2026 фото 6

На Олександрівському напрямку

Одну атаку окупантів відбили наші захисники в районі Рибного.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 вересня 2026 фото 7

На Гуляйпільському напрямку

Сім атак окупантів зафіксовано в районах населених пунктів Рівне, Косівцеве, Воздвижівка, Цвіткове та Чарівне.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 вересня 2026 фото 8

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки противника в районах Щербаків та Степногірська, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

206 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 вересня 2026 фото 9

Нині триває 1662-й день повномасштабної війни.

Теги: окупанти Генштаб

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