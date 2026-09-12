206 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 вересня 2026

Лінія фронту станом на 12 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав двох ракетних ударів, здійснив 63 авіаційні удари, скинув 228 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6477 дронів-камікадзе та здійснив 2046 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

12 вересня на фронті відбулося 206 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, ліквідовано 44 окупанти та 17 – поранено, знищено п'ять одиниць автомобільної, вісім одиниць спеціальної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та 51 укриття ворога. Пошкоджено дев'ять одиниць автомобільної техніки, п'ять артилерійських систем, одну одиницю спеціальної техніки, сім пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 139 укриттів противника. Знищено або подавлено 289 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник дев'ять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Лимана, Вільчі та Комісарового, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили три штурми противника в районах Курилівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку

Наші оборонці успішно відбили дві спроби загарбників просунутися в районах Лимана та Чернещини, ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили три спроби загарбників іти вперед поблизу Закітного, Ямполя, Миколаївки та Рай-Олександрівки, ще одна атака триває.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили десять ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Розкішного та Русиного Яру, ще два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку

Усього 25 атак відбито. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Степи, Дорожнє, Білицьке, Світле, Шевченко, Матяшеве, Новогришине, Гришине, Сергіївка, Удачне та Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку

Одну атаку окупантів відбили наші захисники в районі Рибного.

На Гуляйпільському напрямку

Сім атак окупантів зафіксовано в районах населених пунктів Рівне, Косівцеве, Воздвижівка, Цвіткове та Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки противника в районах Щербаків та Степногірська, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

Нині триває 1662-й день повномасштабної війни.