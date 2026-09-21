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Росія змінила тактику повітряних атак напередодні зими – Bloomberg

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія змінила тактику повітряних атак напередодні зими – Bloomberg
Росія накопичує балістичні ракети перед зимовими ударами
фото: росЗМІ

Окупанти рідше застосовували балістичні ракети та посилили атаки реактивними дронами, що вказало на можливе накопичення боєприпасів для ударів по енергетиці

Російські війська з серпня значно скоротили використання балістичних ракет проти України та водночас посилили атаки реактивними безпілотниками. Така зміна характеру ударів вказала на можливе накопичення ракет перед зимовими атаками на українську енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними видання, протягом останніх тижнів російська армія стала значно рідше використовувати балістичні ракети, здатні завдавати серйозних пошкоджень великим інфраструктурним об'єктам.

Натомість Росія активніше застосовувала реактивні безпілотники. Bloomberg зазначив, що така зміна не обов'язково свідчила про зменшення російських запасів балістичних ракет або зниження загрози для України.

Навпаки, видання припустило, що Москва зберігала частину наявних ракет для нового етапу повітряних атак у холодний період. Одними з основних цілей у такому разі стали б об'єкти електро- та теплоенергетики.

Особливої ваги ця загроза набула напередодні опалювального сезону. Зазвичай холодний період в Україні розпочинається наприкінці жовтня або на початку листопада, коли стабільна робота енергетичної інфраструктури стає критично важливою.

Окремою проблемою залишилася кількість ракет-перехоплювачів для американських зенітних ракетних комплексів Patriot. Саме ці системи Україна використовує для протидії російським балістичним ракетам. За оцінкою Bloomberg, зміна інтенсивності застосування різних засобів ураження могла бути пов'язана з підготовкою Росії до нового етапу атак узимку.

Нагадаємо, останніми місяцями російські війська також масово застосовували проти України ракети Rm48u, які спочатку призначалися для навчання підрозділів протиповітряної оборони. Їх використання дозволило окупантам зберігати запаси дорожчих ракет, зокрема «Іскандерів».

За даними української розвідки, які проаналізувало агентство Reuters, у липні та протягом перших восьми днів серпня Росія запустила по Україні 228 балістичних і гіперзвукових ракет. Понад половину з них становили Rm48u.

Зокрема, у липні російські війська здійснили 158 таких запусків – найбільше за один місяць від початку повномасштабного вторгнення. Серед них було 87 ракет Rm48u.

Протягом перших восьми днів серпня окупанти запустили ще 70 балістичних і гіперзвукових ракет. У 36 випадках російські війська застосували Rm48u.

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Теги: росія балістичні ракети Україна зима Київ

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