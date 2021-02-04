Умови, як вдома: в Києві створять Центр соціальної підтримки дітей та сім’ї

Центр буде створено на базі будинку дитини ім. М. Городецького

У Києві планують створити Центр соціальної підтримки дітей і сім’ї з умовами, наближеними до сімейних. Відповідний проект рішення підтримали депутати Київради під час засідання постійної комісії Київради з питань освіти, науки, молоді та спорту.

Як пояснила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда, створення цього закладу є кроком, на який повинна піти міська влада у зв’язку з реформуванням системи догляду за дітьми-сиротами.

«Нині частина дітей, позбавлених батьківського піклування, знаходиться у дитбудинках системи охорони здоров’я, а частина – в дитбудинках системи освіти. Наразі відбувається реформування системи охорони здоров’я, під час якої переформатують заклади «Берізка» та ім. М. М. Городецького, у яких перебувають 105 дітей. Унаслідок цього діти, які не потребують паліативної допомоги, діти-сироти, діти з інвалідністю не зможуть у них перебувати більше 45 днів. Саме для таких дітей ми і створюємо цей Центр. Це не інтернат, як багатьом може здатися на перший погляд, а заклад, у якому будуть створені умови виховання, наближені до сімейних та забезпечено більш кваліфіковане медичне обслуговування. Він повністю відповідає вимогам постанови Кабінету міністрів № 834», – зазначила Хонда.

Заступниця голови КМДА також додала, що створення Центру соціальної підтримки для дітей та сім’ї є правильним та своєчасним рішенням.

Також діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, після набуття такого статусу, можуть бути влаштовані до малих групових будинків, патронатних родин та інших форм виховання, наближених до сімейних.

Передбачено, що в новому Центрі зможуть перебувати одночасно до 120 дітей. Заклад буде створено на частині матеріально-технічної бази будинку дитини ім. М. Городецького.