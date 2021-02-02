У січні в Києві розшукували 69 зниклих дітей

Телеканал «Київ» запустив нову рубрику «Розшук дітей»

У січні 2021 року в Києві зникли 69 дітей. Такі дані столичної поліції. Найчастіше йдуть з дому підлітки віком від 14 до 17 років. Про це розповіли в програмі «Київ.NewsRoom» телеканалу «Київ».

Більшість зі зниклих дітей було знайдено досить швидко. Але одного юнака шукають дотепер.

Ефективність розшуку зниклої дитини дуже залежить від допомоги громадськості. Від того, скільки людей своєчасно дізнаються про це, тим більше шансів, що хтось матиме інформацію, яка допоможе.

Тож телеканал «Київ» запустив нову рубрику «Розшук дітей», яка виходить в ефірі програми «Київ. NewsRoom». Причому телевізійники намагатимуться не тільки надавати інформацію і фото зниклої дитини, а ще й поспілкуватися з її родичами, друзями, сусідами тощо. Такий формат привертає більше уваги до проблеми.

У поліції зазначають, що найчастіше в зникненні дітей немає нічого кримінального – кіднепінгу чи вбивств. Зазвичай діти тікають з дому після сварки з батьками, через нерозуміння в сім'ї або в школі, постійних принижень і інших проявів булінгу в дитячому колективі, нещасну любов. Відсиджуються вони у друзів або знайомих, вимикаючи телефон.

Але це не означає, що на вулиці вони не наражаються на небезпеку. Тож варто не марнувати ні хвилини і відразу звертатися до правоохоронців. Перші години для розшуку найважливіші – шанс відшукати дитину живою та неушкодженою більший.

Для пришвидшення пошуку необхідно надати повну інформацію про неповнолітнього: ім’я, вік (фактичний і той, на який дитина виглядає), зріст, опис зовнішності, фотографію, контакти друзів і найближчих родичів, яким може бути відоме місцезнаходження дитини. Водночас рекомендують запам’ятовувати, у чому дитина пішла з дому.