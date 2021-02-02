Монетизації бебібоксів: тисячі дітей не отримали допомогу за програмою «Пакунок малюка»

Тисячі родин залишились і без бебібоксу, і без виплат

Ініціатива уряду створила проблеми для батьків новонароджених

З 1 вересня 2020, тобто з початку дії пілотного проєкту уряду по заміні «пакунків малюка» грошима, і до кінця 2020 року понад 14 тисяч новонароджених не отримали нічого – ані бебібоксів, ані грошового еквіваленту.

Про це свідчать відповіді Мінсоцполітики та Міністерства юстиції на запити Bihus.Info.

Нагадаємо, 29 липня 2020 року уряд замінив «пакунок малюка» фінансовою допомогою – 5 тис. грн на одного новонародженого. За цим рішенням монетизація почала діяти з 1 вересня 2020-го.

Така ініціатива створила кілька проблем. Щоб отримати гроші, батьки мали пройти нешвидку бюрократичну процедуру після народження дитини, ще й під час карантину. Крім того, пакунки почали закінчуватись у пологових раніше, ніж рішення про монетизацію набрало сили. В результаті тисячі родин залишились і без бебібоксу, і без виплат.

Щоб підрахувати їхню кількість, Bihus.Info зробили запит до Міністерства юстиції та Мінсоцполітики. Згідно з відповідями, з 1 вересня 2020 року по 1 січня 2021 в Україні народилося майже 106 тисяч немовлят. В цей період видано 9,5 тис. бебібоксів, і 82,3 тис. родин звернулись за грошовою компенсацією. Тобто 14,2 тис. сімей новонароджених у вересні-грудні не отримали нічого.

За оцінкою співзасновника компанії-виробника бебібоксів Дмитра Довгалюка, загалом за весь 2020 рік кількість тих, хто не отримав допомоги за програмою «Пакунок малюка», вдвічі більша.

«Разом десь 230 тисяч сімей отримали таку допомогу, при цьому народжуваність десь 270-280 тисяч за минулий рік мала бути. Я думаю, що тисяч 30-40 дітей нічого не отримали», – зазначив Дмитро Довгалюк в інтерв’ю Bihus.Info. Він додав, що загалом у 2020 році видано приблизно 150 тисяч бебібоксів і виплачено грошових компенсацій близько 80 тисячам отримувачів.

Разом з тим, з 24 жовтня 2020 уряд повернув бебібокси, тож тепер ви можете обрати, що отримати після народження немовля – «пакунок малюка», чи 5 тисяч гривень на картку.

Якщо на момент виписки бебібокси в лікарні відсутні, але ви хочете саме пакунок, потрібно взяти в пологовому довідку про неотримання «пакунку малюка» і протягом 30 днів з дня народження дитини (не пізніше!) звернутися із заявою до органу соціального захисту населення за місцем проживання або перебування. До заяви також додається копія свідоцтва про народження дитини.

Щоб отримати грошову компенсацію, потрібно взяти в пологовому довідку про неотримання «пакунку малюка», відкрити картку в ПриватБанку і подати заяву та копії низки документів в підрозділ соцзахисту.

Джерело: Bihus.info