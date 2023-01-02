Саміт Україна-ЄС відбудеться в Києві: названо дату

Зеленський та Урсула фон ден Ляєн домовилися активізувати підготовчу роботу до саміту

Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого в Києві. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента за підсумками розмови Володимира Зеленського й президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

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«Співрозмовники обговорили очікувані результати чергового саміту Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого цього року в Києві, і домовилися активізувати підготовчу роботу», – йдеться в повідомленні.

Згідно з угодою про асоціацію, саміт Україна-ЄС є щорічною подією. Останній, 23-й саміт, відбувся у жовтні 2021 року у Києві. Планувалося, що саміт 2022 року відбудеться у грудні, за черговістю він мав бути у Брюсселі. З українського боку лунали попередні анонси щодо його проведення. Однак зрештою було вирішено відкласти саміт на початок 2023 року.

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Раніше повідомлялося, що під час першої розмови у новому році з президентом Зеленським Урсула фон дер Ляйєн передала українському народу щиру підтримку та найкращі побажання у 2023 році. Фон дер Ляйєн зазначила, що ЄС буде підтримувати Україну протягом цієї зими генераторами, лампочками, укриттями та шкільними автобусами. Також продовжиться й фінансова допомога.