Самміт Україна-ЄС. На що нам очікувати

Санкції, тим часом, реалізовують наявні можливості виснаження Росії

Перед саммітом Україна-ЄС європейські медіа сходяться на двох прогнозах: Україна отримає більше зброї (зокрема, Франція і Італія обговорюють спільний черговий пакет), фінансову допомогу і підтримку руху до ЄС. Французька преса цитує єврочиновника, який спробував додати образності: «Якщо ми примусимо українців чекати 25 років, ми загубимо їх. Але якщо дуже поспішимо – загубимось самі».

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Реалії визначає конкретика і деталі. Тож, щоб від красивих фраз швидше перейти до переговорів про членство, українська влада повинна виконати сім пунктів, які мають ці переговори відкрити. І тут не допоможе гра голосом, емоції і спроби хитрувати і подавати закони із європейською назвою і пострадянською начинкою. Це лише уповільнюватиме рух, а погано виконану роботу доведеться перероблювати – як з законом про вибори до Конституційного Суду, наприклад.

А санкції, тим часом, реалізовують наявні можливості виснаження Росії:

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Середня ціна бареля російської марки нафти Urals у січні 2023 року становила $49,48. Це у 1,7 разів нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує, що видобуток нафти у 2023 році в росії скоротиться на 1 млн барелів на день. За дев'ять місяців 2022 року комерційні та управлінські витрати у великих та середніх російських підприємствах, не пов'язані безпосередньо з виробничим процесом, зросли на 12,3%. ВТБ, за оцінками експертів, закінчив 2022 рік з серйозними збитками – близько 500 млрд. рублів. Вийти у плюс банк розраховує за рахунок держбюджету – 30 січня збори акціонерів ВТБ затвердили збільшення статутного капіталу майже на третину, на 301,96 млрд. рублів (отже, загальний розмір статутного капіталу складе 952,99 млрд. рублів). Під цю справу за закритою передплатою буде розміщено понад 30 трлн акцій, які мають викупити Росмайно та Мінфін. Країни, які росія вважає дружніми, повністю приєдналися до санкцій, – заявив віцепрезидент росбанку Алєксандр Рахманін. За його словами, працювати з російськими кредитними організаціями, що потрапили під обмеження, відмовляються «колеги» з Китаю, Туреччини, ОАЕ і навіть пострадянських республік, включаючи Казахстан, Узбекистан, Киргизстан і Туркменістан.

В Китаї найбільші державні банки Bank of China, ICBC, China Construction Bank – відмовляються приймати платежі від банків з рф, які потрапили під блокуючі санкції.

І далі ж буде!