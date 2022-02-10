Уряд передав у розпорядження «Укравтодору» частину траси з Києва на Фастів

Вказана ділянка дороги перебуває у незадовільному технічному стані та потребує капітального ремонту

Ділянка дороги поєднує промислові та адміністративні центри Київської та Черкаської областей

Кабінет міністрів передав у розпорядження «Укравтодору» трасу через Фастів (Київська область), протяжністю 2,7 км. Про це йдеться у проєкті розпорядження уряду.

Відповідно до документу, уряд погодився з пропозицією Державного агентства автомобільних доріг та Фастівської міськради передати ділянку автомобільної дороги Р-04 «Укравтодору». Протяжність траси Р-04 Київ – Фастів – Біла Церква – Тараща – Звенигородка – 2,712 км.

У пояснювальній записці вказано, що це зроблено для ремонтних робіт та створення умов безперервного та безпечного руху транспорту.

«За роки експлуатації, а також через великий потік автомобілів, зокрема великогабаритних, вказана ділянка дороги перебуває у незадовільному технічному стані та потребує капітального ремонту, який можливо провести лише коштом державного бюджету», – йдеться у документі.

Відомо, що ця ділянка дороги була збудована у 1984-1985 роках. Вона поєднує промислові та адміністративні центри Київської та Черкаської областей. Поряд з ділянкою траси розташована промислова зона індустріального парку «Фастіндастрі».

Нагадаємо, з самого ранку у четвер, 10 лютого, на вулицях Києва важко проїхати через затори. Пробки утворилися практично на всіх автомагістралях.



