У центрі Києва утворилися затори: де зранку складно проїхати

У Києві ускладнений рух у напрямку центра

На головних вулицях столиці тягучки

З самого ранку у четвер, 10 лютого, на вулицях Києва важко проїхати через затори. Пробки утворилися практично на всіх автомагістралях. Про це свідчать дані Infoportal.kiev.

Машини традиційно стоять у заторах в центрі міста

Правий берег

Станом на 9 ранку, затори утворилися в районі бульвару Тараса Шевченка, на проспекті Перемоги. Також стоять вулиці: Дегтярівська, В'ячеслава Чорновола, Вадима Гетьмана, Короленківська, Щусєва, Велика Васильківська, Олени Теліги.

Крім цього, затори утворилися на проспектах Науки, Степана Бандери, Валерія Лобановського.

Ситуація на дорогах станом на 9 ранку

Лівий берег

Рух ускладнено на Дніпровській набережній, Броварському проспекті та проспекті Бажана. Також неможливо проїхати по Харківському шосе.

На мостах рух ускладнений у напрямку правого берега

Мости

Ускладнений рух і не мостах. Наразі можна вільно проїхати лише Південним мостом. Крім цього, тягучка почала утворюватися на Дарницькому мосту.

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, у Києві буде тепла, хмарна з проясненнями погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +8°