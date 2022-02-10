У центрі Києва утворилися затори: де зранку складно проїхати
На головних вулицях столиці тягучки
З самого ранку у четвер, 10 лютого, на вулицях Києва важко проїхати через затори. Пробки утворилися практично на всіх автомагістралях. Про це свідчать дані Infoportal.kiev.
Правий берег
Станом на 9 ранку, затори утворилися в районі бульвару Тараса Шевченка, на проспекті Перемоги. Також стоять вулиці: Дегтярівська, В'ячеслава Чорновола, Вадима Гетьмана, Короленківська, Щусєва, Велика Васильківська, Олени Теліги.
Крім цього, затори утворилися на проспектах Науки, Степана Бандери, Валерія Лобановського.
Лівий берег
Рух ускладнено на Дніпровській набережній, Броварському проспекті та проспекті Бажана. Також неможливо проїхати по Харківському шосе.
Мости
Ускладнений рух і не мостах. Наразі можна вільно проїхати лише Південним мостом. Крім цього, тягучка почала утворюватися на Дарницькому мосту.
Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, у Києві буде тепла, хмарна з проясненнями погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +8°