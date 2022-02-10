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    У центрі Києва утворилися затори: де зранку складно проїхати

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    У Києві ускладнений рух у напрямку центра - У центрі Києва утворилися затори: де зранку складно проїхати
    У Києві ускладнений рух у напрямку центра
    фото: glavcom.ua

    На головних вулицях столиці тягучки

    З самого ранку у четвер, 10 лютого, на вулицях Києва важко проїхати через затори. Пробки утворилися практично на всіх автомагістралях. Про це свідчать дані Infoportal.kiev.

    Машини традиційно стоять у заторах в центрі міста

    Машини традиційно стоять у заторах в центрі міста

    Правий берег

    Станом на 9 ранку, затори утворилися в районі бульвару Тараса Шевченка, на проспекті Перемоги. Також стоять вулиці: Дегтярівська, В'ячеслава Чорновола, Вадима Гетьмана, Короленківська, Щусєва, Велика Васильківська, Олени Теліги.

    Крім цього, затори утворилися на проспектах Науки, Степана Бандери, Валерія Лобановського.

    Ситуація на дорогах станом на 9 ранку

    Ситуація на дорогах станом на 9 ранку

    Лівий берег

    Рух ускладнено на Дніпровській набережній, Броварському проспекті та проспекті Бажана. Також неможливо проїхати по Харківському шосе.

    На мостах рух ускладнений у напрямку правого берега

    На мостах рух ускладнений у напрямку правого берега

    Мости

    Ускладнений рух і не мостах. Наразі можна вільно проїхати лише Південним мостом. Крім цього, тягучка почала утворюватися на Дарницькому мосту.

    Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, у Києві буде тепла, хмарна з проясненнями погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +8°

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    Теги: Київ дороги машини пробки
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    У центрі Києва утворилися затори: де зранку складно проїхати