На Київщині водій розтрощив припарковані автомобілі (відео)

Під час спілкування з керманичем Mazda охоронці правопорядку помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння

У Борисполі, що поблизу Києва, водій на парковці пошкодив п'ять припаркованих автомобілів. Відео опублікувала спільнота «Київ оперативний» у Facebook.

«Учора близько 22-ї години бориспільські інспектори отримали виклик на вулицю Головатого, де повідомлялась ДТП.

Прибувши за вказаною адресою, патрульні встановили, що водій транспортного засобу Mazda здійснив наїзд на припарковані автомобілі: Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, ВАЗ. Потерпілі відсутні», – зазначається у повідомленні.

Під час спілкування з керманичем Mazda охоронці правопорядку помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння, але від огляду на стан сп’яніння водій відмовився. «Поведінка в нього була зухвала: кричав, нецензурно висловлювався, на зауваження не реагував», – розповіли патрульні.

Патрульні склали адміністративні матеріали на водія з ознаками сп’яніння, який здійснив дві автопригоди.

Водія доставили до відділку поліції, де склали низку адмін матеріалів: 2 протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), протокол за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), протокол за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння), протокол за ст. 173 (Хуліганство) та винесено постанову за ст. 126 (Керування ТЗ без посвідчення водія) КУпАП.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Цвєтаєвої, 3 водій на автомобілі Skoda розігнався та в'їхав у припарковані машини на узбіччі дороги.

До слова, у Києві чоловік на Toyota Camry врізався в 15 припаркованих автомобілів і втік з місця події.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня на Брест-Литовському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками: під колесами двох вантажівок загинуло двоє пішоходів.

Читайте також: На Оболоні BMW зніс припарковані авто і врізався в будівлю ТРЦ



