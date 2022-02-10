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    На Київщині водій розтрощив припарковані автомобілі (відео)

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    Загалом водій пошкодив п'ять автомобілів - На Київщині водій розтрощив припарковані автомобілі (відео)
    Загалом водій пошкодив п'ять автомобілів
    фото: скріншот відео

    Під час спілкування з керманичем Mazda охоронці правопорядку помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння

    У Борисполі, що поблизу Києва, водій на парковці пошкодив п'ять припаркованих автомобілів. Відео опублікувала спільнота «Київ оперативний» у Facebook.

    «Учора близько 22-ї години бориспільські інспектори отримали виклик на вулицю Головатого, де повідомлялась ДТП.

    Прибувши за вказаною адресою, патрульні встановили, що водій транспортного засобу Mazda здійснив наїзд на припарковані автомобілі: Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, ВАЗ. Потерпілі відсутні», – зазначається у повідомленні.


    Під час спілкування з керманичем Mazda охоронці правопорядку помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння, але від огляду на стан сп’яніння водій відмовився. «Поведінка в нього була зухвала: кричав, нецензурно висловлювався, на зауваження не реагував», – розповіли патрульні.

    Патрульні склали адміністративні матеріали на водія з ознаками сп’яніння, який здійснив дві автопригоди.

    Водія доставили до відділку поліції, де склали низку адмін матеріалів: 2 протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), протокол за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), протокол за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння), протокол за ст. 173 (Хуліганство) та винесено постанову за ст. 126 (Керування ТЗ без посвідчення водія) КУпАП.

    Нагадаємо, у Києві на вулиці Цвєтаєвої, 3 водій на автомобілі Skoda розігнався та в'їхав у припарковані машини на узбіччі дороги.

    До слова, у Києві чоловік на Toyota Camry врізався в 15 припаркованих автомобілів і втік з місця події.

    Нагадаємо, в ніч на 17 грудня на Брест-Литовському шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками: під колесами двох вантажівок загинуло двоє пішоходів.

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    Теги: ДТП Київ дороги алкоголь машини водій Київщина ПДР чоловік Toyota Skoda BMW Toyota Camry Mazda
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    На Київщині водій розтрощив припарковані автомобілі (відео)