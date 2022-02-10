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    Напад на радника Венедіктової: поліція затримала іноземця

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    7 лютого у Києві четверо невідомих побили радника генерального прокурора&nbsp;Зураба Адеїшвілі - Напад на радника Венедіктової: поліція затримала іноземця
    7 лютого у Києві четверо невідомих побили радника генерального прокурора Зураба Адеїшвілі
    фото з відкритих джерел

    Затриманому оголошено підозру у вчиненні хуліганства

    Правоохоронці затримали 34-річного іноземця, якого підозрюють в нападі на помічника генерального прокурора Зураба Адеїшвілі. Про це повідомляє Департамент комунікації МВС.

    «Поліцейські провели першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. У результаті одного із нападників затримали. 34-річному іноземцю оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Розшук його спільників продовжується», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, 7 лютого у Києві група невідомих напала на радника генерального прокурора України Зураба Адеїшвілі у дворі його будинку. За інформацією ЗМІ, Адеїшвілі стояв на вулиці, коли до нього підійшли агресивні невідомі люди. Вони запитали його ім'я та прізвище. Переконавшись, що то він, банда з вигуком «Отримуй за наш народ!» накинулася на нього з кулаками.

    Зураб Адеішвілі обіймав посаду міністра юстиції Грузії за правління президента Михайла Саакашвілі, був його найближчим соратником. 2004 року був призначений Генеральним прокурором. Після того, як Саакашвілі програв на виборах 2012 року, був змушений виїхати за межі Грузії разом із більшістю членів його команди.

    Згодом генеральна прокурорка Ірина Венедиктова відреагувала на інцидент з побиттям її радника Зураба Адеішвілі, закликавши не спекулювати на цьому.

    Теги: прокуратура банда Генпрокурор Київ Грузія чиновник напад поліція розшук радник Ірина Венедіктова
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    Напад на радника Венедіктової: поліція затримала іноземця