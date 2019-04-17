На Печерську затримали «на гарячому» групу квартирників-іноземців (фото, відео)



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У затриманих вилучили викрадені комплекти постільної білизни, мобільні телефони власників оселі та спортивний інвентар Фото: Нацполіція

Зловмисники заздалегідь поставили на вхідні двері мітки

Під чaс відпрaцювaння у рамках операції «Мігрант» київські oперaтивники зaтримaли двох чoлoвіків відрaзу після скoєння квaртирнoї крaдіжки на вулиці Печерський узвіз. Для дoкументувaння пoдії викликaли слідчo-oперaтивну групу територіального управління. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

У затриманих вилучили викрадені комплекти постільної білизни, мобільні телефони власників оселі та спортивний інвентар. Окрім того, під час поверхневого огляду у чоловіків знайшли набір відмичок та рукавиці.

«Зловмисники ретельно готувалися до злочину. Вони заздалегідь поставили на вхідні двері мітки, аби у такий спосіб відстежити, чи не з’являлися господарі», - зазначили у поліції.

Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися двоє громадян іншої держави - 1972 та 1987 років народження.

Поліція перевіряє правопорушників на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Києва, а також встановлює законність перебування їх в Україні.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Наразі, 46-річному іноземцю оголошено про підозру у вчиненні злочину та обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Стосовно іншого вирішується питання щодо встановлення його правового статусу.