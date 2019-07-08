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    На одеські пляжі викинуло нафтопродукти

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    На одеські пляжі викинуло нафтопродукти

    Екологічна ситуація в акваторії Чорного моря

    Не встигла акваторія одеської затоки відчистити від синьо-зелених водоростей, як трапилася нова напасть.

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    На одеські пляжі викинуло нафтопродукти
    На одеські пляжі викинуло нафтопродукти
    На одеські пляжі викинуло нафтопродукти
    На одеські пляжі викинуло нафтопродукти
    На одеські пляжі викинуло нафтопродукти
    На одеські пляжі викинуло нафтопродукти
    На одеські пляжі викинуло нафтопродукти
    На одеські пляжі викинуло нафтопродукти

    7 липня вдень на одеські пляжі викинуло нафтопродукти. Відпочиваючі фіксують забруднення від Рів'єри до Нової Дофінівка.

    За словами відпочиваючих, масляниста рідина має запах мазуту і так просто не змивається з тіла і одягу.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на Одещині масово гинуть креветки і риба. Причина загибелі - низький вміст розчиненого кисню у воді, що спричинене цвітінням водоростей.

    Джерело: Думская

    нафтопродукти пляжі риба
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