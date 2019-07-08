На одеські пляжі викинуло нафтопродукти
Екологічна ситуація в акваторії Чорного моря
Не встигла акваторія одеської затоки відчистити від синьо-зелених водоростей, як трапилася нова напасть.
7 липня вдень на одеські пляжі викинуло нафтопродукти. Відпочиваючі фіксують забруднення від Рів'єри до Нової Дофінівка.
За словами відпочиваючих, масляниста рідина має запах мазуту і так просто не змивається з тіла і одягу.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на Одещині масово гинуть креветки і риба. Причина загибелі - низький вміст розчиненого кисню у воді, що спричинене цвітінням водоростей.
Джерело: Думская