Оприлюднено результати досліджень морської води на пляжах Одеси



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Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я надав результати досліджень морської води на пляжах

ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» проведено лабораторні дослідження морської води, проби якої відібрані 18 червня 2019 року в визначених контрольних точках на пляжах Одеси.

За результатами цих лабораторних досліджень морська вода відповідає нормативним вимогам.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, про викид хімікатів у річку Рось на Вінниччині.

Фахівці кажуть, що вміст небезпечних речовин у місцевих криницях перевищує норму в 60 разів. Минуло майже два тижні, а в селі й досі – заборонено купатись, ловити рибу та вживати воду із криниць. Щоденно місцевим питну воду привозять.