Кишкову паличку виявлено на десятьох пляжах Києва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У столиці безпечно купатися лише на трьох пляжах

Київський лабораторний центр оприлюднив результати проб води, узятих із відкритих водойм минулого тижня.

Нормам відповідає лише вода, відібрана на пляжах «Венеція», «Молодіжний» та «Троєщина». На інших купатися не рекомендують, повідомляє телеканал «Київ».

Індекс кишкової палички перевищений на пляжах «Дитячий», «Центральний», «Передмістна Слобідка», «Золотий», «Тельбін», «Райдужний», «Веселка», «Чорторий», «Галерний» , а також на Вербному озері.

А у воді на пляжі «Пуща-Водиця» перевищення біологічного споживання кисню та показника рН, що також не відповідає санітарним нормативам.

Нагадаємо, у кінці травня повідомлялося, що перевищення вмісту кишкової палички виявлено на трьох столичних пляжах.

Читайте також: