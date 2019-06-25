Кличко показав новий пляж на Троєщині з «багамським піском» (фото, відео)



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Ремонтні роботи на пляжі «Троєщина» завершуються

Мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook відео, в якому показав, як триває реконструкція пляжу «Троєщина».

«Вже невдовзі мешканці Троєщини зможуть з комфортом відпочивати на оновленому пляжі. Ремонтні роботи в зоні відпочинку біля води завершуються. І цього року ми піднімемо ще один «Блакитний прапор» на ще одному столичному пляжі», - написав мер.

Він зазначив, що на пляжі «Троєщина» встановили душові кабінки та кабінки для перевдягання, зручні туалети. Будівельники закінчують вкладати плитку на нових пішохідних доріжках та доробляють нові лави. Облаштували на пляжі і нові волейбольний та дитячий майданчики. Є спеціальні зони відпочинку для неактивної засмаги. Також буде встановлено фонтанчики з питною водою. Для безпечного відпочинку на воді встановили рятувальні пости, де чергуватиме «Пляжний патруль».

«А зовсім скоро на пляж «Троєщина» завезуть відомий «багамський» пісок», яким вкриють площу розміром понад 3 гектари, - повідомив Кличко. - Загалом, за три останніх роки ми повністю оновили 7 комунальних пляжів столиці, що здобули відзнаку «Блакитний прапор», бо відповідають тепер міжнародним стандартам. «Троєщина» стане восьмим сучасним та комфортним пляжем Києва!».

Як повідомлялося, днями Київський лабораторний центр оприлюднив результати проб води, узятих із відкритих водойм минулого тижня. Нормам відповідає лише вода, відібрана трьох на пляжах: «Венеція», «Молодіжний» та «Троєщина». На інших купатися не рекомендують

Нагадаємо, у кінці травня повідомлялося, що перевищення вмісту кишкової палички виявлено на трьох столичних пляжах.

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