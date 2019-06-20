В останній день реєстрації кандидатів у нардепи невідомі замінували ЦВК (фото)



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На дверях ЦВК висить оголошення про замінування будівлі Фото: Мар'яна П'єцух, Facebook

До приміщення Центрвиборчкому нікого не пускають

Сьогодні, 20 червня, невідомі повідомили про мінування будівлі Центральної виборчої комісії.

Станом на 12:45, будівля Центрвиборчкому зачинена, а на дверях вивішено оголошення «Будівля замінована. Прохід заборонено». Перед входом скупчилося кілька десятків людей.

Про це повідомила журналіст Мар'яна П'єцух на своїй сторінці у Facebook.

«Останній день подачі доків кандидатів в ЦВК. Як то кажуть, не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні», - написала вона.

Як відомо, сьогодні, 20 червня, останній день, коли Центральна виборча комісія приймає документи для реєстрації кандидатів на вибори в Раду.

Однак, до 8 липня партії зможуть звертатись до ЦВК з проханням скасувати реєстрацію.

Таким чином, всього станом на 19 червня, ЦВК зареєструвала 839 кандидатів у народні депутати, включених до виборчих списків 5 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Також, станом на 19 червня, в одномандатних виборчих округах зареєстровано 761 кандидата у народні депутати, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування - 618, висунутих політичними партіями - 143.

Слід нагадати, що Конституційний Суд сьогодні продовжив засідання щодо розпуску Ради.

Як повідомлялось, 21 травня Володимир Зеленський підписав указ №303 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Указ набув чинності 23 травня, а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

24 травня до Конституційного суду було направлено подання з підписами 62 народних депутатів про неконституційність указу президента про дострокове припинення повноважень ВР.

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