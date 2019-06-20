  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В останній день реєстрації кандидатів у нардепи невідомі замінували ЦВК (фото)

    • Розсилка
    На дверях ЦВК висить оголошення про замінування будівлі - В останній день реєстрації кандидатів у нардепи невідомі замінували ЦВК (фото)
    На дверях ЦВК висить оголошення про замінування будівлі
    Фото: Мар'яна П'єцух, Facebook

    До приміщення Центрвиборчкому нікого не пускають

    Сьогодні, 20 червня, невідомі повідомили про мінування будівлі Центральної виборчої комісії.

    Станом на 12:45, будівля Центрвиборчкому зачинена, а на дверях вивішено оголошення «Будівля замінована. Прохід заборонено». Перед входом скупчилося кілька десятків людей.

    Про це повідомила журналіст Мар'яна П'єцух на своїй сторінці у Facebook.

    Читайте також

    «Останній день подачі доків кандидатів в ЦВК. Як то кажуть, не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні», - написала вона.

    Як відомо, сьогодні, 20 червня, останній день, коли Центральна виборча комісія приймає документи для реєстрації кандидатів на вибори в Раду

    Однак, до 8 липня партії зможуть звертатись до ЦВК з проханням скасувати реєстрацію.

    Таким чином, всього станом на 19 червня, ЦВК зареєструвала 839 кандидатів у народні депутати, включених до виборчих списків 5 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

    Також, станом на 19 червня, в одномандатних виборчих округах зареєстровано 761 кандидата у народні депутати, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування - 618, висунутих політичними партіями - 143.

    Слід нагадати, що Конституційний Суд сьогодні продовжив засідання щодо розпуску Ради

    Як повідомлялось, 21 травня Володимир Зеленський підписав указ №303 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Указ набув чинності 23 травня, а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

    24 травня до Конституційного суду було направлено подання з підписами 62 народних депутатів про неконституційність указу президента про дострокове припинення повноважень ВР.

    Читайте також: 
    Читайте також
    ЦВК Київ вибори замінування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ