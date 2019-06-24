Майже 20 «замінувань» і 135 пожеж: минулого тижня у Києві було «гаряче»



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Пожежа у гаражах на вулиці Віктора Ярмоли, 32-38 у Шевченківському районі Києва

Усі повідомлення про мінування об'єктів виявилися хибними

Впродовж минулого тижня (з 17 по 23 червня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 297 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Зокрема, за даний час вогнеборці ліквідували 135 пожеж, 6 аварій, 22 рази надавали допомогу населенню столиці, 48 разів – іншим службам міста, 78 разів виїжджали на хибні виклики. За даний період на пожежах загиблих, травмованих та врятованих не було.

Протягом тижня підрозділами здійснено 5 виїздів на гасіння пожеж в екосистемах міста. Загалом з початку року здійснено 349 виїздів та ліквідовано згорання на площі 133,435 га.

На водних об’єктах міста за вказаний період загинуло 7 осіб. З початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 41 особа та врятовано 22 людини.

Також протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 19 виїздів на мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 441 виїзди (за аналогічний період 2018 року 90 виїздів) по заявках щодо мінування об’єктів Києва. Усі виїзди виявились хибними.

Нагадаємо, у ніч на 24 червня на вулиці Віктора Ярмоли, 32-38 у Шевченківському районі Києва (поблизу станції метро «Політехнічний інститут») сталася пожежа: у дворі житлового будинку горіли гаражі.