В Обухові молодик викрадав посилки з поштоматів (фото)

Чоловік зламував ячейки поштомата, з яких викрадав посилки

Упродовж місяця 33-річний мешканець міста Обухів викрав із поштових скриньок понад 15 посилок шляхом злому. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Перше повідомлення про зникнення посилок надійшло 16 грудня. Кур'єр служби доставки повідомив до поліції, що із скриньок зникли поштові відправлення.

Поліцейські Обухівського районного управління поліції провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу правопорушника.

Як з'ясувалося, чоловік замовляв одразу декілька товарів невеликого розміру в інтернет-магазинах з оплатою після отримання на різні прізвища. Посилки доставляли в поштомати неподалік його будинку. За допомогою інструментів він зламував ячейки, з яких викрадав вміст.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Наразі встановлюється причетність молодика до інших аналогічних злочинів.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, нещодавно столичні оперативники затримали полтавчанина, який викрадав гроші з платіжних терміналів.