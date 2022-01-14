  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    В Обухові молодик викрадав посилки з поштоматів (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Поліція затримала&nbsp;33-річного грабіжника - В Обухові молодик викрадав посилки з поштоматів (фото)
    Поліція затримала 33-річного грабіжника
    фото: Нацполіція

    Чоловік зламував ячейки поштомата, з яких викрадав посилки

    Упродовж місяця 33-річний мешканець міста Обухів викрав із поштових скриньок понад 15 посилок шляхом злому. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Перше повідомлення про зникнення посилок надійшло 16 грудня. Кур'єр служби доставки повідомив до поліції, що із скриньок зникли поштові відправлення.

    Поліцейські Обухівського районного управління поліції провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу правопорушника.

    Як з'ясувалося, чоловік замовляв одразу декілька товарів невеликого розміру в інтернет-магазинах з оплатою після отримання на різні прізвища. Посилки доставляли в поштомати неподалік його будинку. За допомогою інструментів він зламував ячейки, з яких викрадав вміст.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    В Обухові молодик викрадав посилки з поштоматів (фото)
    В Обухові молодик викрадав посилки з поштоматів (фото)
    В Обухові молодик викрадав посилки з поштоматів (фото)
    фото: Нацполіція

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

    Наразі встановлюється причетність молодика до інших аналогічних злочинів.

    Досудове розслідування триває.

    Як повідомлялося, нещодавно столичні оперативники затримали полтавчанина, який викрадав гроші з платіжних терміналів.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина пограбування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Обухові молодик викрадав посилки з поштоматів (фото)