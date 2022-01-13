  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Хрещатику іноземець розгромив і пограбував аптеку (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зловмисник розбив каменем скло вхідних дверей аптеки - На Хрещатику іноземець розгромив і пограбував аптеку (фото)
    Зловмисник розбив каменем скло вхідних дверей аптеки
    фото: Нацполіція

    Зловмисник розбив скло вхідних дверей, увірвався до аптеки та забрав з каси гроші

    На столичному Печерську поліцейські затримали іноземця, який скоїв пограбування аптеки. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    До поліції надійшло повідомлення від фармацевта аптеки про те, що невідомий скоїв грабіж на вулиці Хрещатик. За вказаною адресою прибули патрульні поліцейські, поліція охорони та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

    Правоохоронці з’ясували, що зловмисник взяв на вулиці камінь та розбив ним скло вхідних дверей аптеки.

    «У подальшому чоловік підійшов до каси, звідки забрав 1500 грн. В цей час у приміщенні знаходилась працівниця аптеки, однак порушник не реагував на її вимоги припинити протиправні дії. Після скоєного фігурант втік з місця події, але вже за декілька хвили за наданими прикметами поліцейські затримали його», – повідомив начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Хрещатику іноземець розгромив і пограбував аптеку (фото)
    На Хрещатику іноземець розгромив і пограбував аптеку (фото)
    На Хрещатику іноземець розгромив і пограбував аптеку (фото)
    фото: Нацполіція

    Зловмисником виявився уродженець іншої держави, 1998 року народження. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

    За погодженням із окружною прокуратурою затриманому повідомлено про підозру у скоєнні цього злочину. Також слідчі подали до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої йому статті передбачає до восьми років ув’язнення.

    Як повідомлялося, днями до квартири на вулиці Данченка в Подільському районі Києва увірвався сусід разом із групою невідомих осіб та відібрав цінні речі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал іноземці пограбування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Хрещатику іноземець розгромив і пограбував аптеку (фото)