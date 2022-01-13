На Хрещатику іноземець розгромив і пограбував аптеку (фото)

Зловмисник розбив скло вхідних дверей, увірвався до аптеки та забрав з каси гроші

На столичному Печерську поліцейські затримали іноземця, який скоїв пограбування аптеки. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До поліції надійшло повідомлення від фармацевта аптеки про те, що невідомий скоїв грабіж на вулиці Хрещатик. За вказаною адресою прибули патрульні поліцейські, поліція охорони та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник взяв на вулиці камінь та розбив ним скло вхідних дверей аптеки.

«У подальшому чоловік підійшов до каси, звідки забрав 1500 грн. В цей час у приміщенні знаходилась працівниця аптеки, однак порушник не реагував на її вимоги припинити протиправні дії. Після скоєного фігурант втік з місця події, але вже за декілька хвили за наданими прикметами поліцейські затримали його», – повідомив начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва.

Зловмисником виявився уродженець іншої держави, 1998 року народження. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

За погодженням із окружною прокуратурою затриманому повідомлено про підозру у скоєнні цього злочину. Також слідчі подали до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої йому статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Як повідомлялося, днями до квартири на вулиці Данченка в Подільському районі Києва увірвався сусід разом із групою невідомих осіб та відібрав цінні речі.