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    Розпилили газ, побили й пограбували: киянин жорстоко помстився сусідам (фото)

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    Сусід увірвався до квартири своїх кривдників - Розпилили газ, побили й пограбували: киянин жорстоко помстився сусідам (фото)
    Сусід увірвався до квартири своїх кривдників
    фото: Нацполіція

    Киянин з компанією своїх друзів заради помсти пограбував сусідів

    До Подільського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що до її До квартири жінки на вулиці Данченка в Подільському районі Києва увірвався сусід разом із групою невідомих осіб та відібрав цінні речі. Про це жінка повідомила до поліції. Для з’ясування усіх обставин події на місце були скеровані екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група, повідомляє пресслужба поліції Києва.

    На місці поліцейські встановили, що напередодні ввечері між двома мешканцями багатоповерхівки виникла сварка через шум у квартирі потерпілого. Тоді під час з’ясування відносин чоловік вдарив свого опонента в обличчя. На наступний день зловмисник вирішив помститися своєму кривднику та для допомоги запросив своїх знайомих.

    У подальшому фігурант разом із шістьма товаришами увірвався до квартири сусідів. Порушники розпилили сльозогінний газ, завдали господарям та їх гостям тілесні ушкодження, а потім забрали з помешкання золоті прикраси, планшет та бейсбольну биту. Під час проведення оперативно-розшукових заходів оперативники встановили автівку, на якій пересувались спільники, а патрульні виявили їх неподалік місця скоєння злочину.

    Під час невідкладного обшуку слідчі вилучили з транспортного засобу речові докази, а трьох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Це - місцеві мешканці, 1983, 1987 та 1988 років народження.

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    Розпилили газ, побили й пограбували: киянин жорстоко помстився сусідам (фото)
    Розпилили газ, побили й пограбували: киянин жорстоко помстився сусідам (фото)
    Розпилили газ, побили й пограбували: киянин жорстоко помстився сусідам (фото)
    Розпилили газ, побили й пограбували: киянин жорстоко помстився сусідам (фото)
    Розпилили газ, побили й пограбували: киянин жорстоко помстився сусідам (фото)
    фото: Нацполіція

    За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний із проникненням у житло та із застосуванням насильства).

    На час досудового розслідування двоє фігурантів перебуватимуть під вартою, а третьому суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

    На даний час поліцейські встановлюють інших учасників, причетних до скоєння злочину, аби притягнути винних осіб до відповідальності.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал пограбування
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    Розпилили газ, побили й пограбували: киянин жорстоко помстився сусідам (фото)