Полтавчанин викрадав гроші з платіжних терміналів у Києві (фото)

Зловмисник причетний до трьох крадіжок з терміналів

Столичні оперативники затримали полтавчанина, який викрадав гроші з платіжних терміналів. Правоохоронці довели причетність чоловіка до трьох епізодів злочинної діяльності. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі пошкодили платіжний термінал у підземному переході та викрали понад 20 тис. грн. На місці події працювали слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку.

Поліцейські затримали раніше судимого 29-річного полтавчанина.

«Протягом декількох місяців до нас надійшли три заяви про пошкодження платіжних терміналів у Шевченківському районі столиці. У всіх випадках ми проводили огляди місця подій та розпочинали досудове розслідування. Ми проаналізували записи з камер відеоспостереження та спосіб скоєння злочину та у ході оперативно-розшукових заходів затримали зловмисника за місцем проживання. Під час санкціонованого обшуку у помешканні фігуранта виявили та вилучили знаряддя вчинення злочину, одяг та комплектуючі терміналів самообслуговування, які було викрадено. Наразі перевіряється причетність затриманого до аналогічних злочинів, скоєних на території міста Києва», – розповів начальник Шевченківського управління Ігор Падюк.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення).

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва слідчі оголосили затриманому про підозру. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 30 листопада в Дарницькому районі Києва двоє невідомих підірвали банкомат, викрали звідти касети з грошима та втекли. У столиці було введено спеціальну поліцейську операцію.