В столиці іномарка на високій швидкості влетіла в стовп: двоє людей в реанімації
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Одного з пасажирів з понівеченого автомобіля діставали бійці ДСНС
У четвер ввечері у Києві на вулиці Дружби народів сталася ДТП з постраждами.
Як повідомляє паблік dtp.kiev, автомобіль Audi врізався в стовп: дві людини опинилися в реанімації.
«Водій автомобіля Audi на литовській реєстрації рухаючись на високій швидкості, не впорався з керуванням, вилетів з дороги і врізався в стовп. Автомобіль отримав істотні механічні пошкодження», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дві людини дуже серйозно постраждали. Пасажира з понівеченого автомобіля діставали бійці ДСНС, постраждалі були терміново госпіталізовані.
Наразі на місці ДТП працюють патрульна поліція та слідчо-оперативна група.
Раніше повідомлялося, що у результаті зіткнення Toyota та вантажівки на засніженій трасі загинули двоє людей, серед них - екс-голова Миколаївської облради Володимир Луста.