В столиці іномарка на високій швидкості влетіла в стовп: двоє людей в реанімації

Одного з пасажирів з понівеченого автомобіля діставали бійці ДСНС

У четвер ввечері у Києві на вулиці Дружби народів сталася ДТП з постраждами. Як повідомляє паблік dtp.kiev, автомобіль Audi врізався в стовп: дві людини опинилися в реанімації. «Водій автомобіля Audi на литовській реєстрації рухаючись на високій швидкості, не впорався з керуванням, вилетів з дороги і врізався в стовп. Автомобіль отримав



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Фото: dtp.kiev Audi після ДТП

Одного з пасажирів з понівеченого автомобіля діставали бійці ДСНС

У четвер ввечері у Києві на вулиці Дружби народів сталася ДТП з постраждами.

Як повідомляє паблік dtp.kiev, автомобіль Audi врізався в стовп: дві людини опинилися в реанімації.

«Водій автомобіля Audi на литовській реєстрації рухаючись на високій швидкості, не впорався з керуванням, вилетів з дороги і врізався в стовп. Автомобіль отримав істотні механічні пошкодження», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дві людини дуже серйозно постраждали. Пасажира з понівеченого автомобіля діставали бійці ДСНС, постраждалі були терміново госпіталізовані.

Наразі на місці ДТП працюють патрульна поліція та слідчо-оперативна група.

Раніше повідомлялося, що у результаті зіткнення Toyota та вантажівки на засніженій трасі загинули двоє людей, серед них - екс-голова Миколаївської облради Володимир Луста.